Citroen Kampanyası: 2023 Model Sıfır Otomobil Şimdi 370 Bin TL'den Başlayan Fiyatlarla!

Citroen, 2023 model sıfır otomobillerini 370 bin TL'den başlayan rekabetçi fiyatlarla sunuyor. Firma, Ami, C3 ve C3 Aircross SUV gibi dikkat çeken modelleriyle tüketicilerin ilgisini çekiyor ve uygun fiyatlarla bu ilgiyi karşılıyor.

Citroen Ami One Electric: Şehir İçi Mobilite İçin İdeal

Citroen'in Ami serisi, özellikle şehir içi mobilite için tasarlanmış kompakt bir otomobil olarak dikkat çekiyor. Ami One Electric modeli, sadece 370 bin TL gibi son derece rekabetçi bir fiyatla sunuluyor ve bu, otomobil dünyasında önemli bir gelişme olarak kabul ediliyor. Diğer Ami modelleri de uygun fiyat etiketleriyle dikkat çekiyor ve şehir içi kullanım için ideal bir seçenek sunuyor.

Citroen C3: Şehirli ve Şık

Citroen C3, Türkiye otomobil pazarında farklı versiyonları ve çeşitli donanım seçenekleri ile tüketicilere hitap ediyor. Özellikle şehir içi kullanım için ideal olan bu modelin fiyatları da dikkat çekiyor.

Giriş Seviyesi: Citroen C3 1.2 PureTech 83 HP Feel

C3 modelinin giriş seviyesi versiyonu, 1.2 PureTech 83 HP motor seçeneğiyle donatılmış ve Feel donanımıyla sunuluyor. Bu versiyonun başlangıç fiyatı 809.900 TL olarak belirlenmiş. Şehir içi sürüşler için ideal bir seçenek.

Güçlü ve Şık: Citroen C3 1.2 PureTech 110 HP Feel Bold

Daha güçlü bir motor isteyenler için Citroen C3, 1.2 PureTech 110 HP motor seçeneği ile tercih edilebiliyor. Feel Bold donanımıyla sunulan bu versiyonun fiyatı 943.800 TL'den başlıyor. Hem güçlü hem de şık bir seçenek arayanlar için ideal.

Lüks ve Konfor: Citroen C3 1.2 PureTech 110 HP ELLE

Citroen C3'ün bir üst donanım seviyesi olan ELLE, 1.2 PureTech 110 HP motoruyla lüks ve konforu bir araya getiriyor. Bu versiyonun fiyatı ise 1.025.000 TL'den başlıyor. Her detayın düşünüldüğü bir otomobil arayanlar için mükemmel bir seçenek.

Citroen C3, geniş donanım seçenekleri ve farklı motor seçenekleri ile kullanıcıların ihtiyaçlarına cevap veriyor ve bu çeşitliliği uygun fiyatlarla sunarak dikkat çekiyor. Citroen'in Türkiye otomobil pazarındaki varlığı, rekabetçi fiyatları ve geniş model yelpazesiyle tüketiciler için önemli bir alternatif sunuyor. Otomobil almak isteyenler için Citroen, uygun fiyatlarla kaliteli araçlar sunmaya devam ediyor.

Citroen C3 Aircross SUV: Şehir ve Off-Road Keyfi

Citroen'in C3 Aircross SUV modeli, şehir içi ve off-road sürüşleri sevenler için ideal bir tercih olabilir. Geniş iç mekanı, yüksek sürüş pozisyonu ve güçlü motor seçenekleri ile dikkat çeken bu SUV modeli, farklı donanım seçenekleri ile tüketicilere sunuluyor.

Şehir İçi Stil: Citroen C3 Aircross SUV Live

C3 Aircross SUV modelinin giriş seviyesi versiyonu olan Live, şehir içi sürüşler için ideal bir tercih. Geniş iç mekanı ve şık tasarımıyla dikkat çeken bu versiyonun fiyatı 1.108.000 TL'den başlıyor.

Şehir ve Off-Road Keyfi: Citroen C3 Aircross SUV Feel

Feel donanımıyla sunulan bu versiyon, şehir içi ve off-road sürüşlerine uygun bir denge sunuyor. 1.2 PureTech 130 HP motor seçeneği ile güçlü bir performansa sahip olan Feel, 1.243.000 TL'den başlayan fiyatlarla tüketicilere sunuluyor.

Lüks ve Konfor: Citroen C3 Aircross SUV Shine

C3 Aircross SUV modelinin en üst donanım seviyesi olan Shine, lüks ve konforu bir araya getiriyor. Geniş iç mekanı, panoramik cam tavanı ve 1.2 PureTech 130 HP motoruyla dikkat çeken bu versiyonun fiyatı ise 1.328.000 TL'den başlıyor.





Citroen C3 Aircross SUV, şehir içi ve off-road sürüşlerini bir arada sunan bir SUV deneyimi arayanlar için ideal bir seçenek. Geniş model yelpazesi ve uygun fiyatlarıyla Citroen, farklı kullanıcı ihtiyaçlarına hitap ediyor.

Citroen ile Yeni Bir Otomobil Deneyimi

Citroen, Türkiye otomobil pazarında geniş bir model yelpazesi ve rekabetçi fiyatlarıyla tüketicilerin ilgisini çekiyor. Hem şehir içi kullanım hem de off-road deneyimi arayanlar için uygun seçenekler sunan Citroen, her kesimden otomobil tutkununa hitap ediyor.

Yeni bir otomobil deneyimi yaşamak isteyenler için Citroen, teknolojik özellikleri, şık tasarımları ve çeşitli donanım seçenekleri ile ön plana çıkıyor.