Citroen, 2023 Model Araçlarını 370 Bin TL'ye Satışa Çıkarıyor. İşte Detaylar..

Citroen, dünyanın önde gelen otomobil markalarından biri olarak Türkiye pazarında da dikkat çekiyor. Geniş model yelpazesiyle şehir içi kullanım ve SUV tutkunlarına hitap eden Citroen, 2023 model araçlarını tüketicilere sunuyor.

Citroen'in en küçük modeli olan Ami One Electric, sadece şehir içi kullanım için tasarlanmış bir elektrikli araç olarak öne çıkıyor. 370 bin TL gibi rekabetçi bir fiyatla sunulan Ami One Electric, şehir içi mobilite arayan sürücülere uygun bir çözüm sunuyor.

Diğer bir kompakt model olan Citroen C3, farklı donanım seçenekleri, motor güçleri ve fiyat aralıklarıyla geniş bir kullanıcı kitlesine hitap ediyor. Giriş seviyesi C3 Feel 809.900 TL'den başlarken, orta seviye C3 Feel Bold 943.800 TL ve üst donanım ELLE ise 1.025.000 TL'den başlıyor.

Citroen'in C3 Aircross SUV modeli ise hem şehir içi kullanım hem de off-road tutkunları için ideal bir seçenek sunuyor. Live donanım seviyesi 1.108.000 TL'den başlayan modelin, Feel 1.243.000 TL ve en üst Shine donanımı ise 1.328.000 TL'den satışa sunuluyor.

Citroen, Türkiye pazarında geniş model ve fiyat yelpazesiyle farklı kullanıcı ihtiyaçlarına ve bütçelerine uygun alternatifler sunuyor. Marka ayrıca yenilikçi teknolojileri ve şık tasarımlarıyla da dikkat çekiyor.

Citroen, rekabetçi fiyat politikasıyla Türkiye pazarında önemli bir oyuncu olarak yer alırken, tüketicilerin ihtiyaçlarını karşılayacak çeşitlilikteki araçlarıyla da dikkatleri üzerine çekiyor.