Çin'in Önde Gelen Elektrikli Otomobil Üreticisi BYD, Türkiye Pazarına Resmi Giriş Yaptı

Çin'in önde gelen otomobil üreticilerinden BYD, Türkiye pazarına resmi olarak giriş yaptı. Bu adım, Türkiye otomobil pazarında önemli bir dönüm noktasını temsil ediyor. BYD, özellikle elektrikli otomobil segmentinde iddialı bir oyuncu olma hedefiyle Türkiye pazarına adım attı.

Giriş, Türkiye'nin otomobil sektöründe deneyimli bir distribütörü olan ALJ Türkiye aracılığıyla gerçekleşti. ALJ Türkiye, aynı zamanda Toyota ve Lexus markalarının distribütörlüğünü yapmaktadır. BYD'nin Türkiye'deki bu önemli adımıyla, Türkiye otomobil pazarında daha fazla çeşitlilik ve rekabet beklentisi artmış durumda.

BYD'nin Türkiye serüveni ATTO 3 modeli ile başladı. Ancak BYD, Türkiye pazarında elektrikli otomobil segmentinde de etkili olmayı hedefliyor. Seal ve Han modelleri gibi elektrikli araçları Türkiye pazarına sunarak bu alanda da iddialı bir varlık olmayı amaçlıyor.

Türkiye Genel Müdürü İsmail Ergun liderliğindeki BYD ekibi, bu pazarda önemli bir rol oynamayı hedefliyor. İsmail Ergun, daha önce Toyota Türkiye Pazarlama ve Satış A.Ş.’de Operasyon Direktörü olarak görev yapmış bir sektör deneyimine sahiptir ve BYD'nin Türkiye'deki başarısında kritik bir rol oynayacak isimlerden biri olarak görünüyor.

BYD, Türkiye'de elektrikli otomobil sektöründe iddialı bir şekilde yer almayı planlıyor. ATTO 3 modeli, 420 km menzili ile dikkat çekiyor ve Kasım ayında Türkiye'de satışa sunulacak. Ancak fiyatı hakkında henüz resmi bir açıklama yapılmadı.

Şirketin yüksek satış hedefleri bulunuyor. BYD, 2024 yılına kadar Türkiye'de 10 bin araç satmayı hedefliyor. Bu amaçla 20'den fazla bayi açmayı planlıyor. Ayrıca, 570 km menzilli Seal ve 521 km menzilli Han modellerini de Türkiye pazarına sunacak olan BYD, bu araçlara 8 yıl ya da 200 bin km batarya garantisi vereceğini açıkladı. Şirket, bu yıl sonunu 1.500'den fazla satışla kapatmayı hedefliyor.

Elektrikli otomobil pazarında yaşanan bu gelişmeler, Türkiye'deki tüketicilere daha fazla seçenek sunabilir ve elektrikli araç teknolojisinin Türkiye'deki yaygınlaşmasına katkı sağlayabilir. BYD'nin Türkiye pazarına girişi, otomobil sektöründe rekabeti artırarak tüketicilere daha fazla çeşitlilik sunma potansiyeli taşıyor. Bu adım, Türkiye'de elektrikli otomobil pazarının daha da büyümesine katkı sağlayabilir