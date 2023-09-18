Çin Devi: Chery Türkiye Fiyatlarını Düşürdü! İşte Chery Tiggo 7 Pro Tüm Özellikleri ve İndirimli Fiyatı..

Chery Tiggo 7 Pro, Türkiye otomobil pazarında adını duyurmayı hedefleyen bir lüks SUV modeli olarak öne çıkıyor. Bu araç, farklı donanım seçenekleri ve etkileyici özellikleri ile otomobil tutkunlarının ilgisini çekiyor. İşte Chery Tiggo 7 Pro'nun özellikleri ve fiyatları:

Şık ve Modern Tasarım:

Chery Tiggo 7 Pro, dikkat çekici bir tasarıma sahiptir. Markanın T1X platformu üzerine inşa edilen bu SUV, sade ve modern çizgilere sahiptir. Aracın boyutları oldukça etkileyicidir: 4500 mm uzunluğunda, 1842 mm genişliğinde, 1746 mm yüksekliğinde ve 2670 mm aks mesafesine sahiptir. Yerden yükseklik ise 210 mm ile off-road yetenekleri sunar. Bagaj hacmi ise günlük kullanımda oldukça kullanışlı olan 475 litredir.

Güçlü Motor:

Chery Tiggo 7 Pro, 1.6 litrelik turbo beslemeli bir benzinli motorla donatılmıştır. Bu güçlü motor, 183 beygir gücüne ve 275 Nm torka sahiptir, böylece hızlı ivmelenme ve güçlü bir performans sunar. Gücü, 7 ileri çift kavramalı otomatik şanzıman aracılığıyla ön tekerleklere iletilir. Araç, fabrika verilerine göre 8.6 litre/100 km'lik bir yakıt tüketimine sahiptir, bu da yakıt ekonomisi açısından tatmin edici bir sonuçtur.

Lüks ve Konforlu İç Mekan:

Chery Tiggo 7 Pro'nun iç mekanı, lüks ve konforlu bir atmosfere sahiptir. Deri koltuklar, panoramik cam tavan, elektrikli sürücü koltuğu ve hafızalı aynalar gibi özellikler, sürücü ve yolculara ayrıcalıklı bir deneyim sunar. İç mekanda üç adet dokunmatik ekran bulunur. Bir tanesi dijital gösterge paneli olarak görev yapar, diğeri multimedya sistemi içindir. Üçüncü ekran ise klima ve koltuk ısıtma gibi kontroller için kullanılır, böylece sürücüye kolay ve hızlı erişim sağlar.

Güvenlikte Öncü:

Chery Tiggo 7 Pro, güvenlik konusunda da iddialıdır. Aracın donanımı altı adet hava yastığı içerir, bu da sürücü ve yolcuların güvenliğini ön planda tutar. Ayrıca, lastik basınç izleme sistemi, kör nokta uyarı sistemi, şeritte kalma asistanı ve çarpışma önleme asistanı gibi gelişmiş sürücü destek sistemleri, sürücüye ekstra bir güvenlik katmanı sunar.

Chery Tiggo 7 Pro 2023 Fiyatları:

Chery Tiggo 7 Pro, Türkiye pazarına üç farklı donanım seçeneği ile sunulmaktadır. İşte bu donanım seçeneklerine göre aracın fiyatları:

Tiggo 7 Pro Comfort: 1.195.000 TL

Tiggo 7 Pro Luxury: 1.315.000 TL

Tiggo 7 Pro Excellent: 1.395.000 TL

Rakipleriyle Karşılaştırma:

Chery Tiggo 7 Pro, lüks SUV segmentinde Hyundai Santa Fe, Kia Sorento, Peugeot 5008, Volkswagen Tiguan Allspace ve Skoda Kodiaq gibi güçlü rakiplerle rekabet etmektedir. Bu rakipler arasında fiyat, motor gücü, iç mekan