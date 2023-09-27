Chery Omoda 5 ile Herkes SUV Sahibi Oluyor! İşte Fiyatları ve Özellikleri

Çin merkezli otomobil üreticisi Chery, kompakt SUV segmentinde iddialı bir model olan Omoda 5'i piyasaya sürdü. Şık tasarımı, geniş iç mekanı ve uygun fiyatıyla Omoda 5, SUV hayali kuranlar için cazip bir seçenek sunuyor. İşte Chery Omoda 5'in özellikleri ve fiyatları...

Chery Omoda 5 Tasarımı

Chery Omoda 5, keskin hatlara sahip bir tasarıma sahiptir. Ön tarafında büyük bir ızgara ve LED farlar ile LED gündüz farları dikkat çeker. Yan profilde yükseltilmiş çamurluklar ve yırtık çizgiler araca dinamik bir görünüm kazandırır. Arka kısımda ise büyük bir bagaj kapağı ve LED stop lambaları bulunur.

Motor Seçenekleri

Chery Omoda 5, iki farklı motor seçeneği sunar. Bunlar 1.5 litrelik turboşarjlı benzinli motor ve 1.6 litrelik turboşarjlı benzinli motordur. Her iki motor da CVT şanzıman ile eşleştirilmiştir, bu da vites değişimlerinin sorunsuz ve konforlu olmasını sağlar.

Güvenlik Özellikleri

Omoda 5, güvenlik açısından da dikkat çeker. ABS, ESC gibi standart güvenlik sistemlerine ek olarak altı hava yastığı ve çarpışma uyarı sistemi gibi özelliklere sahiptir. Bu özellikler sürücü ve yolcu güvenliğini ön planda tutar.

Donanım Özellikleri

Aracın iç mekanında 10,25 inçlik dokunmatik bir ekran ve 12,3 inçlik dijital gösterge paneli bulunur. Ayrıca Apple CarPlay ve Android Auto gibi akıllı telefon entegrasyon sistemleri de mevcuttur. Bu özellikler sürücüye daha fazla konfor ve bağlantı imkanı sunar.

Menzili

Elektrikli versiyonu olan Chery Omoda 5, 51 kWh bataryayla donatılmıştır ve tam şarjda 450 km menzile sahiptir. Bu da kullanıcıları uzun mesafe yolculukları için rahatlatıcı bir deneyim sunar.

Chery Omoda 5 Fiyatları

Chery Omoda 5, farklı donanım seviyeleri ile sunulmaktadır. İşte bazı Omoda 5 modeli fiyatları:

Omoda 5 7 ileri Otomatik DCT Comfort: 1.180.000 TL

Omoda 5 7 ileri Otomatik DCT Luxury: 1.300.000 TL

Omoda 5 7 ileri Otomatik DCT Excellent: 1.380.000 TL

Chery Omoda 5, kompakt SUV segmentinde uygun fiyatı ve sunduğu özelliklerle dikkat çeken bir seçenek olarak öne çıkıyor. Hem şehir içi hem de şehir dışı kullanım için ideal bir araç olan Omoda 5, SUV tutkunları için cazip bir seçenek sunuyor.