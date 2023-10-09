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Chery elektrikli otomobil EQ1 Serisi Türkiye'ye Giriş Yaptı! İşte Fiyatı ve Özellikleri..

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Chery elektrikli otomobil EQ1 Serisi Türkiye'ye Giriş Yaptı! İşte Fiyatı ve Özellikleri..
Çinli otomobil üreticisi Chery'nin elektrikli otomobili EQ1, Türkiye pazarına giriş yapmaya hazırlanıyor. İşte beklenen fiyatı ve özellikleri.

Çin merkezli otomobil üreticisi Chery, EQ1 modeliyle Türkiye otomotiv pazarına adım atmaya hazırlanıyor. Elektrikli araçlar gün geçtikçe popülerlik kazanırken, Chery'nin uygun fiyatlı EQ1 modeli Türkiye'deki otomobil pazarını hareketlendirmeye aday görünüyor.

EQ1'in Türkiye'deki satış fiyatının yaklaşık olarak 420 bin TL civarında olması bekleniyor. Bu fiyat, Türkiye'deki diğer elektrikli araçlara göre oldukça rekabetçi bir seviyede bulunuyor. Elektrikli araçlar genellikle yüksek fiyat etiketleriyle bilinirken, EQ1 bu alanda daha erişilebilir bir seçenek sunmayı hedefliyor.

Chery EQ1, sadece uygun fiyatıyla değil, aynı zamanda sunduğu özelliklerle de dikkat çekiyor.

İşte Chery EQ1'in teknik özellikleri:

  • Güç: 41 beygir
  • Batarya Kapasitesi: 28.86 kWh
  • Tüketim: 9.4 kWh / 100 km
  • Maksimum Hız: 100 km/s
  • Menzil: 301 km
  • Uzunluk/Genişlik: 3.2 m / 1.67 m
  • Hızlı Şarj Dolum Süresi: %30 - %80 arası dolum 30 dakika

Chery EQ1'in kompakt boyutları ve şehir içi kullanıma uygun menzili, şehir trafiğinde pratik bir ulaşım aracı arayanlar için çekici bir seçenek sunuyor. Ayrıca hızlı şarj özelliği, uzun yolculuklarda bile kullanım kolaylığı sağlıyor.

2024 yılının başlarında Türkiye'deki otomobil pazarına girmesi beklenen Chery EQ1, elektrikli araçların yaygınlaşmasına katkıda bulunabilir ve uygun fiyatıyla birçok tüketiciyi cezbetmeyi hedefliyor. Türkiye'deki elektrikli araç talebinin artmasıyla birlikte Chery EQ1 gibi uygun fiyatlı seçeneklerin daha fazla ilgi görmesi bekleniyor.

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