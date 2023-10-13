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Changan, Türkiye Pazarına Uygun Fiyatlı Modeli Alsvin İle Giriş Yapıyor

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Changan, Türkiye Pazarına Uygun Fiyatlı Modeli Alsvin İle Giriş Yapıyor
Çinli otomobil üreticisi Changan, Türkiye pazarına ilk modeli Alsvin ile giriş yapmaya hazırlanıyor. Ekonomik bir fiyat etiketiyle satışa sunulacak olan Alsvin, özellikle İstanbul'daki taksi trafiğinde yer almayı hedefliyor.

Türkiye, son dönemde otomobil pazarındaki önemli ülkelerden biri haline geldi. Otomobil satışlarının sürekli artış gösterdiği ve bu artışın rekor seviyede olduğu tek pazar olan Türkiye, Çinli otomobil devlerinin dikkatini çekmeye devam ediyor. Bu kez Türkiye'ye geliş sırası Changan'da.

Changan, Çin'in en büyük otomobil üreticilerinden biri olarak biliniyor ve devlet desteği ile kurulan bir marka. Genellikle bütçe dostu modelleriyle tanınan Changan, Türkiye'de de uygun fiyatlarıyla dikkat çekmeyi amaçlıyor.

Changan'ın Türkiye'de ilk olarak hangi modeliyle piyasaya gireceği merak konusu. Şu anda Changan'ın pek çok farklı modeli bulunuyor. Ancak Türkiye pazarına adım atacak olan model Alsvin olacak.

Alsvin'in seçilmesindeki en büyük nedenlerden biri uygun fiyatı. Ayrıca sedan bir yapıya sahip olması ve B segmentinde yer alması, Alsvin'i cazip bir seçenek haline getiriyor.

Changan, özellikle İstanbul'da taksilerde Alsvin'in kullanılmasını hedefliyor. Bu, büyük bir satış potansiyeli taşıyor.

Alsvin'in en düşük paketi yaklaşık olarak 8 bin euro fiyatında olacak. Türkiye'ye en düşük ÖTV sınıfından gelecek olan otomobil, ÖTV ve KDV dahil 400 bin TL'nin altında bir fiyat etiketiyle satışa sunulacak gibi görünüyor. Basit bir hesaplama ile Alsvin'in 390 bin TL civarında bir fiyatla alıcı bulabileceği tahmin ediliyor.

Changan'ın 2024'ün ilk çeyreğinde Türkiye pazarına girmesi bekleniyor. Ancak gelecekteki gelişmeleri takip etmeye devam edeceğiz. Changan'ın Türkiye'deki başarısı, ülkemizdeki otomobil pazarını nasıl etkileyeceğini göstermesi açısından büyük bir öneme sahip olacak.

Kaynak:Haber Kaynağı

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