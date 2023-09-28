Bu Arabalar 800 Bin TL'ye Satılıyor! İşte En İyi 10 Otomobil Listesi..

Otomobil fiyatlarının yükselmesi, birçok kişinin araç sahibi olma hayalini zorlaştırıyor gibi görünse de, uygun fiyatlı ve performanslı araçlar hala bulunabilir. İşte 2023 yılında 800 bin TL bütçeyle alınabilecek en iyi 10 otomobil:

Volkswagen T-Cross Life 1.0 TSI 110 PS (Turbo Benzinli) 7 İleri DSG Otomatik - 814.400 TL: Şehir içi kullanım için ideal olan bu kompakt SUV, güçlü bir motor ve otomatik şanzımanıyla dikkat çekiyor. Volkswagen Taigo Life 1.0 TSI 110 PS (Turbo Benzinli) 7 İleri DSG Otomatik - 855.500 TL: Şık tasarımı ve geniş iç mekanıyla Taigo, konforlu bir sürüş sunuyor. Volkswagen Golf Life 1.0 eTSI 110 PS (Turbo Benzinli) 7 İleri DSG Otomatik - 851.100 TL: Golf, sürüş dinamikleri ve güvenilirliğiyle bilinirken, bu modeldeki hibrit motor da yakıt tasarrufu sağlıyor. Toyota Corolla 1.5L Flame X-Pack Benzinli 123 PS Otomatik (Multidrive S) - 833.400 TL: Corolla, uzun yıllardır dünya genelinde popüler olan bir modeldir. Yüksek yakıt verimliliği ve düşük bakım maliyeti sunar. Toyota Corolla Hybrid Dream 1.8L 123 PS Otomatik (e-CVT) - 860.450 TL: Hibrit teknolojisiyle çevreci bir seçenek sunan Corolla Hybrid, yakıt tasarrufu ve düşük emisyonlar ile çevre dostu bir tercih. Skoda Scala Premium 1.0 TSI (Turbo Benzinli) 110 PS Otomatik 7 İleri DSG - 819.900 TL: Skoda Scala, geniş iç hacmi ve güvenlik özellikleriyle ön plana çıkıyor. Skoda Kamiq Elite 1.5 TSI ACT (Turbo Benzinli) 150 PS İleri Otomatik (DSG) - 834.900 TL: Kamiq, şık tasarımı ve yüksek donanım seviyeleriyle dikkat çekiyor. Seat Arona FR 1.0 EcoTSI 110 HP (Benzinli) 7 İleri Otomatik - 805.000 TL: Şehir içi kullanım için ideal olan Arona, sportif tasarımıyla genç sürücüler için çekici bir seçenek. Renault Captur Touch Plus 1.3 TCe (Turbo Benzinli) 140 HP 7 İleri Otomatik (EDC) - 812.000 TL: Captur, şehir içi manevra kabiliyeti ve modern iç mekanıyla dikkat çekiyor. Renault Megane İcon 1.3 TCe EDC 140 HP (Turbo Benzinli) 7 İleri Otomatik (EDC) - 802.000 TL: Megane, şık tasarımı ve konforlu sürüşüyle bilinirken, bu modeldeki otomatik şanzıman sürüşü daha keyifli hale getiriyor. Nissan Juke Tekna 1.0 DIG-T Benzinli 115HP Otomatik - 818.200 TL: Yenilenen tasarımı ve teknolojik özellikleriyle Juke, dikkat çeken bir kompakt SUV. Kia Ceed Hatchback 1.5L 160 Beygir Benzin Cool Otomatik (DCT) - 800.000 TL: Kia Ceed, geniş iç mekanı ve donanım seviyeleriyle öne çıkıyor. Ford Focus Sedan Trend X Benzin 1.5L Ti-VCT 123 Beygir 6 İleri Manuel - 855.700 TL: Focus, sürüş keyfi ve konforu bir arada sunan bir sedan seçeneği.

Bu otomobiller, farklı ihtiyaçları karşılayacak geniş bir yelpazede yer alıyor ve 2023 yılında 800 bin TL'ye otomobil sahibi olmak isteyenler için çeşitli seçenekler sunuyor. Ancak fiyatlar ve modeller zaman içinde değişebilir, bu nedenle en güncel bilgilere ulaşmak için yerel bayilere başvurmanız önemlidir.