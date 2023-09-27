BMW i5 Modeli, Contemporary Istanbul’da 'The Electric AI Canvas' ile İlk Kez Tanıtılacak

Otomobil dünyasının heyecanla beklediği yeni BMW i5 modeli, ilk gösterimini "The Electric AI Canvas" yerleştirmesi ile tanıtmak üzere 27 Eylül ile 1 Ekim 2023 tarihleri arasında gerçekleşecek olan Contemporary Istanbul’un 18. edisyonunda sahne alacak.

Bu büyük etkinlik, Tersane İstanbul'da düzenlenecek ve i5'in sürdürülebilirlik ve elektrikli sürüş teknolojisinin birleştiği bir sanatsal platformda sergilenecek. BMW i5, bu etkinlikte otomobil tutkunları ve sanatseverlerle buluşarak geleceğin mobilite vizyonunu sergileyecek.

Borusan Otomotiv'in Türkiye distribütörü olduğu BMW, tamamen elektrikli Yeni BMW i5 modelini “The Electric AI Canvas” enstalasyonuyla ilk olarak Contemporary Istanbul’da sergiliyor. Yeni BMW i5'ten ilham alan "The Electric AI Canvas", 53. Edisyon Art Basel 2023’teki ilk gösteriminden sonra Frieze Seoul 2023’te ve ardından da BMW Türkiye’nin katkılarıyla Contemporary Istanbul’da sanatseverlerle buluşuyor.

"The Electric AI Canvas", yaratıcı teknoloji uzmanı ve Goodby, Silverstein & Partners’ın Yapay Zeka Direktörü Nathan Shipley ve çağdaş sanat medya platformu ArtDrunk'un kurucusu Gary Yeh iş birliğinde, yapay zeka tarafından oluşturulan özgün animasyonlar, ünlü çağdaş sanatçıların eserlerinden oluşan bir veri kümesi ile eğitilmiş yapay zeka modelleri kullanılarak hazırlandı. Yapay zekanın, 900 yıllık sanat tarihi ve 50 bin görselden yararlanarak ürettiği soyut animasyonlar Yeni BMW i5 modeline yansıtılarak izleyiciyi kapsayan bir deneyime dönüştürüldü.

Dünyaya öncülük eden ve tamamen elektrikli Yeni BMW i5’i dinamik bir tuvale dönüştüren çağdaş sanatçılar Esther Mahlangu, Kohei Nawa, Eric N. Mack, Koo Jiyoon ve Bin Woo Hyuk'un eserlerinin buluştuğu "The Electric AI Canvas", hayranlık uyandıran bir fiziksel sanat deneyimi yaratıyor. Yeni BMW i5 üzerinde kullanılan yansıtma haritalama teknolojisiyle, katılımcılara her sanatçının kendine özgü stilleri arasında geçiş yaptırarak özgün bir sanat deneyimi yaşatıyor. Animasyonlar aynalarla büyütülüp yansıtılarak izleyicileri içine çeken bir deneyim oluşturuluyor. “The Electric AI Canvas”, görsel sanatın da ötesinde, BMW'nin insan merkezli teknolojiye ve sürdürülebilirliğe olan bağlılığını gözler önüne sermesinin yanı sıra yapay zekanın yaratıcı potansiyelini de keşfediyor.

Yeni BMW i5 Hakkında

Yeni BMW 5 Serisi’nin tamamen elektrikli versiyonu Yeni BMW i5, 582 km’ye varan bir menzile sahip olup 205 kW DC Şarj teknolojisi ile 30 dk’da %80 batarya doluluğuna ulaşıyor. Yeni BMW i5’in ön rezervasyon sürecine ise yılın son çeyreğinde başlanması planlanıyor.