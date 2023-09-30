Bakanlık Duyurdu! İkinci El Otomobil Fiyatları Yüzde 15 Düştü!

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, son günlerde ikinci el otomobil fiyatlarının yükselmesi nedeniyle endişe duyan vatandaşlara müjdeli haberler verdi. Bakan Bolat, yapılan denetimlerin ve mevzuat değişikliklerinin ardından ikinci el otomobil fiyatlarının yüzde 10 ila 15 oranında düşeceğini açıkladı.

Yüksek enflasyon ve yaşam maliyetlerinin etkisiyle, pek çok kişi yeni bir otomobil almakta zorlanıyor ve ikinci el otomobillere yöneliyor. Ancak ikinci el otomobil fiyatlarının, sıfır araç fiyatlarına yaklaşması sorunu ortaya çıkartmıştı. Bu sorunun çözümüne yönelik olarak Ticaret Bakanlığı, sahte reklamların cezai yaptırımlarını artıran mevzuat değişiklikleri üzerinde çalışmıştır.

Bakan Bolat, konuyla ilgili yaptığı açıklamada, asılsız reklamlara ağır cezalar getiren yönetmelik değişiklikleri sonrasında ikinci el otomobil fiyatlarında önemli bir düşüş yaşandığını belirtti. Bu düşüş, ikinci el otomobil almak isteyen vatandaşlar için sevindirici bir gelişme olarak karşılandı.

Bakan Bolat, açıklamasında şunları söyledi: "İnternetin yaygınlaşmasıyla reklam siteleri büyük popülerlik kazandı ve bu sitelerde bazı kişiler tarafından yapılan fiyat manipülasyonları pek çok sektöre zarar verdi. Sahte reklamlarla ilgili düzenlemeler yaparak asılsız reklamlara ağır cezalar getireceğimiz yönetmelik değişikliklerini hayata geçirdik ve sonuçlarını görmeye başladık. İkinci el otomobil pazarında fiyatlar yüzde 10 ila 15 oranında düştü."

Özellikle "araçsız" kelimesinin gündemden kaldırılması ve stok fazlasının açıklanmasının da bu düşüşte etkili olduğunu belirten Bakan Bolat, ayrıca diğer sektörler üzerinde de düzenlemelerin devam edeceğini ve ticaretin dürüst bir çerçevede sürdürüleceğini vurguladı.

Sonuç olarak, Ticaret Bakanlığı tarafından alınan önlemler ve yapılan denetimler, ikinci el otomobil fiyatlarının makul seviyelere çekilmesini sağlayarak otomobil almak isteyenler için olumlu bir gelişme olarak görülmektedir. Bu önlemler, tüketicilerin daha uygun fiyatlarla araç sahibi olmalarına yardımcı olacaktır.