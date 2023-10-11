Asgari Ücretlilere Özel TOGG Modeli: Çıkış Tarihi ve Fiyatı Belli Oldu!

TOGG'un Yeni Modeli Asgari Ücretliler İçin Geliyor

Türkiye'nin gururu olan yerli ve milli otomobil TOGG, bu yılın başlarında ön satışa sunulmuş ve teslimatları başlamıştı. Ancak asgari ücretle çalışanlar için müjdeli bir haber var. TOGG'un yeni modeli, gelir seviyesi düşük olan vatandaşlara ekonomik bir otomobil seçeneği sunacak.

TOGG'un Temel Amacı

TOGG'un temel amacı, gelir seviyesi düşük olan vatandaşlara da sınıfının en iyi araçlarına sahip olabilme imkanı sunmaktı. Ancak ilk model olan TOGG T10X, yüksek fiyatıyla sınırlı bir kesime hitap edebildi. İşte bu nedenle TOGG, asgari ücretle çalışanlar ve gelir seviyesi düşük olanlar için daha uygun fiyatlı bir model geliştirme yoluna gidiyor.

Yeni Modeller Yolda

TOGG'un yeni modelleri üzerinde çalışmalar hızla sürüyor. Mevcut SUV modeline ek olarak B SUV, Sedan ve HB (Hatchback) kasalı yeni modeller geliyor. Özellikle HB kasalı model, düşük gelir seviyesine sahip olanlara hitap edecek.

Daha Uygun Fiyat ve Daha Sade Donanım

Bu yeni model, uygun fiyatıyla dikkat çekecek. Mevcut TOGG T10X modeli oldukça donanımlı bir araçken, uygun fiyatlı TOGG modeli daha sade bir donanıma sahip olabilir. Ancak bu, aracın belli bir fiyat seviyesinde tutulmasını sağlayacak.

Menzil Beklentisi

Bu yeni modelin menzili muhtemelen TOGG T10X'ten daha kısa olacaktır. Genel beklenti, bütçe dostu modelin yaklaşık 300 km menzile sahip olacağı yönünde. Bu, günlük kullanım için yeterli bir menzil sunacak.

2028 Yılında Üretim Başlıyor

Bu uygun fiyatlı TOGG modelinin 2028 yılında üretim bandına girmesi bekleniyor. Araç fiyatının yaklaşık 500 bin TL civarında olması tahmin ediliyor, bu da onu piyasadaki en uygun fiyatlı otomobillerden biri yapacak. Ancak kesin detayları ve çıkış tarihini beklememiz gerekecek.

Sonuç

Asgari ücretle çalışanlar için geliştirilen bu TOGG modeli, Türk otomotiv sektöründe bir devrim niteliği taşıyor. Ekonomik ve sürdürülebilir bir ulaşım seçeneği sunarak daha fazla insanın kendi araçlarına sahip olmalarını sağlayabilir. Bu, ülkemizin otomotiv endüstrisinin geleceği için parlak bir işaret olabilir.