2024 Model Fiat Egea'ya Özel İndirimli Fiyatlar ve Satış Koşulları

Türkiye'de araç piyasasının dinamikleri, sürekli değişen ekonomik koşullar altında evrilmeye devam ediyor. Özellikle Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) indirimleri, tüketicilerin yeni araç alım kararlarında önemli bir rol oynuyor. Bu fırsat, 472.600 TL başlangıç fiyatıyla sunuluyor ve özellikle engelli vatandaşlar için büyük bir avantaj sağlıyor.

Fiat Egea'nın Teknik Özellikleri ve Motor Seçenekleri

Fiat Egea, piyasada rekabetçi kalmayı başaran modellerden biri olarak öne çıkıyor. Araç, 1.6 litrelik motor seçeneği ile dikkat çekiyor ve 320 Nm tork ile maksimum 120 beygir güç sunuyor. Bu performans, her türlü kullanıcı ihtiyacını karşılayacak düzeyde. Fiat Egea'nın çift kavramalı 6 ileri DCT otomatik şanzımanı, hem yakıt tasarrufu hem de üst düzey sürüş keyfi vaat ediyor. Özellikle karmaşık şehir içi ve uzun yol koşullarında, 100 kilometre başına 3 litre yakıt tüketimiyle ekonomik bir seçenek olarak öne çıkıyor.

Engellilere Özel ÖTV'siz Araç Satış Koşulları

Engelli bireyler, hayatlarını kolaylaştıracak çeşitli devlet teşviklerinden faydalanabiliyor. Bu teşviklerden biri de ÖTV muafiyetidir. ÖTV muafiyeti, engelli bireyler için büyük bir mali yükün hafifletilmesi anlamına gelmektedir. Bu fırsattan yararlanmak için engellilik durumunun resmi belgelerle kanıtlanması ve bu belgelerin SGK tarafından onaylanması gerekmektedir. Engellilik oranı %90 ve üzeri olan bireyler, bu teşvikten yararlanabilirler.

Fiat Egea Model ve Fiyat Seçenekleri

Fiat Egea, farklı ihtiyaçlara yönelik çeşitli modellerle piyasada yer alıyor. İşte bazı popüler modeller ve fiyatları:

Fiat Egea EASY 1.4 Fire 95 HP: 439.300 TL

Fiat Egea EASY 1.3 M.Jet 95 HP: 539.200 TL

Fiat Egea URBAN 1.4 Fire 95 HP: 472.600 TL

Fiat Egea LOUNGE 1.4 Fire 95 HP: 500.400 TL

Fiat Egea LIMITED 1.3 M.Jet 95 HP: 528.200 TL

Bu fiyatlar, her bütçeye uygun seçenekler sunarken, aracın özelliklerine göre değişiklik gösteriyor. Özellikle 2024 model yılı için sunulan ÖTV indirimi ve SGK teşvikleri, Fiat Egea'yı daha cazip hale getiriyor. Bu tekliflerden yararlanmak isteyen tüketicilerin, belirlenen süre içinde gerekli belgeleri temin etmeleri gerekiyor. Böylece hem ekonomik avantajlar sağlanmış olacak hem de engelli vatandaşlarımız için önemli bir kolaylık sunulmuş olacak.