Kurdaki yukarı doğru seyrin otomobil fiyatlarını 2023 yılı itibarıyla her ay yüzde 5 ile 8 arasında etkilediğini belirten ancak bu artışın tüketici nezdinde oldukça küçük kaldığını belirten Aşin Otomobil Genel Müdürü Okan Erdem, “Önümüzdeki dönemde kur yukarı yönlü seyrederse liste fiyatları üzerinden marka ve modele bağlı olarak yüzde 3 ile 5 arasında bir zam tespit edebiliriz. İkinci elde ise fiyat artışları daha hızlı oluyor; 3 ay içerisinde yüzde 10 ile 12 bandında bir artış gözlemleyebiliriz” dedi. Fiyat artışı ile hala çözüme ulaşamamış ikinci eldeki kredi sorunu ve sıfır araç problemine de değinen Aşin Otomobil Genel Müdürü Okan Erdem, “Bu iki problem çözülmedikçe hedeflerin üstüne çıkmak oldukça zor.” açıklamasında bulundu.

Kurdaki artış, her ay değişen fiyat etiketi olarak piyasaya yansırken, imkânı olan tüketici fiyatların daha da artacağını öngörerek otomobil almaya devam ediyor. Uzun zamandır asıl problem ise araç sahibi olmak isteyenler için finansman tarafında yaşanıyor. Tüketici yüksek faiz ve düşük vadeyi kabul etse dahi bankaların kredi vermemesi tüketiciyi zora sokuyor. Kredi notu yüksek olanlara dahi kredi verilmediğini belirten Aşin Otomobil Genel Müdürü Okan Erdem, sektörün mevcut durumda en büyük

sorununun kredi olduğunun altını çiziyor.

Sıfır araç ve kredi sorunu çözülmedikçe hedeflerin üstüne çıkmak oldukça zor

Öte yandan devam eden sorunlara bir de kurun yukarı doğru seyri eklendiğinde ne gibi durumlar ile karşılaşılacağı da merak konusu. Kura bağlı fiyat artışının panik alım ve satışlar doğurması sebebiyle yıl sonu satış hedeflerinin etkilenmeyeceği öngörülüyor. Fiyatların sektörün yılsonu hedefini etkileyip etkilemeyeceğine dair açıklamada bulunan Aşin Otomobil Genel Müdürü Okan Erdem, “Tüketicide fiyatların artacağı endişesi hâkim olduğundan birçok tüketici, satıcının yarının fiyatlarını bugünden fiyatlamasına karşın otomobil satın almaya devam ediyor.” dedi. Fakat asıl sıkıntının sıfır araçtaki arz sorunu ve ikinci el araç için kredi problemi olduğunu belirten Aşin Otomobil Genel Müdürü Okan Erdem, “Bu iki problem aşılmadığı sürece satış hedeflerinin üstünde bir satış gerçekleştirmek oldukça zor. Bunlar aşılmadıkça otomobil gerçek tüketiciden ziyade yatırım amaçlı alım satım yapanların içinde

dönmeye devam edecek “şeklinde konuştu.

YENİGÜN HABER MERKEZİ