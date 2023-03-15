Ekranların başarılı oyuncularından Nebahat Çehre, geride bıraktığımız gün Zorlu Alışveriş Merkezi'nde görüntülendi. Tek başına AVM'ye gelen usta sanatçı, kısa bir alışveriş turu sonrasında yakın dostlarıyla bir araya geldi. Her zaman olduğu gibi şıklığı ve tarzıyla göz kamaştıran Çehre, gününü arkadaşlarıyla birlikte geçirdi. İçinde bulunduğumuz ve ülkece yaşadığımız zor süreçler hakkında da açıklama yapan Çehre; "Uzun yıllar süren Corona virüsü sonrasında bu defa da bizim ülkemizde yaşanan yüzyılın felaketi... Gerçekten zor günlerden ve süreçlerden geçiyoruz. Allah başta deprem bölgesindekiler olmak üzere herkesin yardımcısı olsun. Bu zor günleride hep birlikte geride bırakacağız, inanıyorum. Hepimiz için zor olacak, belki olmayacak ama artık normalleşmeye çalışıyoruz bizlerde." açıklamasında bulundu.



Kaynak: Yenigün Haber Merkezi