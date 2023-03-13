Size son bir kulis haberi…

Parlamenter sisteme dönüşe Erdoğan yeşil ışık mı yakıyor…

Elbette kulise sızan haber bu değil.

Söylentiye göre; YSK Erdoğan’ın üçüncü kez aday olmasının önünde anayasal engel var diye karşı çıkacakmış.

Sızan bilgilere göre ; yeni cumhurbaşkanı adayı damat Selçuk Bayraktar.

Haberler şöyle;

1-)Yüksek Seçim Kurulu Recep Tayyip Erdoğan'ın Üçüncü kez Cumhurbaşkanlığı adaylığının anayasaya aykırı olduğu kararına varmış. YSK Başkanı bir başvuru halinde onay vermeyecekmiş, sonrasında Erdoğan dolaylı olarak bir mağduriyet edebiyatına başlayacak ve partisi için oy isteyecek.

2) Cumhur İttifakının Cumhurbaşkanı adayı olarak damadı Selçuk Bayraktar'ı göstereceği söyleniyor, Erdoğan kendisini de TBMM’ye AKP Genel Başkanı sıfatıyla ve milletvekili olarak gireceği belirtiliyor.

3) Seçilirse ki Erdoğan damadının şansının yüksek olduğunu belirtiyormuş; Selçuk Bayraktar'ın yanında da Cumhurbaşkanı yardımcısı olarak, Erdoğan’ın en güvendiği 3 isim İbrahim Kalın, Hakan Fidan ve Mehmet Şimşek olacağı söyleniyor.

Akla yatkın senaryolar bunlar…

Elbette bu kulis faaliyetlerini duyunca akla şu senaryo geliyor…

Yeni seçim sistemi ile Cumhur ittifakı parlamentoda muhalefetin tüm bileşenlerine rağmen çoğunluğu sağlıyor. Uzmanları görüşü bu yönde.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın muhalefeti kabul etmeyeceği de yine kulislere yansıyan bir olgu...

Millet İttifakının parlamenter sisteme dönüşüne AKP destek verecek.

Sistem gereği başbakanlık çoğunluğu elinde bulunduran partinin olacağı için Erdoğan bu kez hükümeti yeniden kurma şansını yakalayacak.

Tüm bu anlatılar bir komplo senaryosu gibi gelebilir bunlar…

Bu sadece siyasilerin bugüne kadar sergiledikleri tavırlardan çıkarılan bir tahmin…

Malum Türk siyaseti tüm senaryolar açıktır…

Bu böyle biline…