Mercedes-Benz Elektrikli Modelleri: Tesla'ya Rakip Oluyorlar

Geçtiğimiz günlerde Maybach tarafında ortaya çıkan gece paketi haberinden sonra, şimdi de Mercedes-Benz cephesinde önemli bir gelişme yaşanıyor. CarBuzz'ın haberine göre Mercedes-Benz, bayileriyle birlikte yıllık toplantısında Tesla'ya rakip olacak elektrikli modellerinin isimlerini açıkladı. İki yeni modelin piyasaya sürülmesi planlanıyor ve bu araçlar, farklı hedeflere hitap edecek şekilde pazarlanacak. İlginç bir detay ise şirketin, elektrikli araçlar için yeni bir isimlendirme yöntemine gitme ihtimali.

Tesla Model Y'ya Rakip Bir Model mi?

Yeni araçlardan birinin, Tesla Model Y'ya doğrudan rakip olması bekleniyor. Toplantıda, Mercedes-Benz'in CLA ve GLC modellerinin elektrikli versiyonlarından bahsedildi. Şirket, bu iki modeli elektrikli hale getirerek, CLA sedan modeliyle yeni kullanıcıları markaya çekmeyi hedefliyor. Diğer yandan, elektrikli GLC modeli, crossover segmentinde Model Y'ya karşı iddialı bir seçenek olacak.

Yeni İsimlendirme Stratejisi mi?

Belki de en dikkat çekici detay, yeni modellerin isimlendirmesindeki muhtemel değişiklik. Kaynaklara göre, toplantıda EQ ismi kullanılmadı, bu da şirketin standart isimlendirme yöntemine geri dönebileceği anlamına geliyor.

Yeni Modellerin Performansı

Yeni elektrikli CLA'nın, benzinli versiyondan biraz daha büyük olacağı ve 400 mil (yaklaşık 643-645 km) menzile sahip olacağı belirtildi. GLC modeli ise, beklenen başarısına ulaşamayan EQC modeliyle kıyaslandı ve 300 mil (yaklaşık 480-482 km) menzili olduğu söylendi. Eğer bu bilgiler doğruysa, yeni GLC modeli, EQC modelinden 80 km daha yüksek menzile sahip olacak. Bu gelişmeler, Mercedes-Benz'in elektrikli otomobil piyasasında ciddi bir rekabet yaratmayı hedeflediğini gösteriyor.