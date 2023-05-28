Mehmet Yalçınkaya'nın oğlu Emre Yalçınkaya, bir süredir birlikte olduğu Mina Bilişik ile dün akşam evlendi. Ünlü şef Mehmet Yalçınkaya, gelin alma töreni ve düğün sürecinde geleneksel unsurları da kullanarak renkli bir atmosfer oluşturdu. Gelin alma esnasında davul-zurna ve köçekler eşliğinde, Mehmet Yalçınkaya oğluyla birlikte karşılıklı göbek attı.

Hüsnü Şenlendirici Düğünde Sahne aldı

Düğünün sahne performansı ise ünlü klarnet virtüözü Hüsnü Şenlendirici'ye aitti. Hüsnü Şenlendirici, çiftin düğününde sahne alarak davetlilere müzik ziyafeti sundu.

Düğüne Danilo Zanna'da katıldı

Mehmet Yalçınkaya, bu anlamlı gününde MasterChef Türkiye'deki partneri Danilo Zanna'nın da desteğini yanında hissetti. Danilo Zanna, düğünden paylaşılan kareleri Instagram hesabından yayınlayarak Mehmet Yalçınkaya'yı yalnız bırakmadığını gösterdi.

Kaynak: Yenigün Haber Merkezi