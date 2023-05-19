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Geniş ürün yelpazesiyle teknolojiseverlere konforlu alışveriş in keyfini sunan, Türkiye’nin en geniş satış alanına sahip elektronik perakendecisi MediaMarkt, tüketicileri farklı kampanyalarla buluşturmaya devam ediyor. Bugün başlattığı Yıldızlı Teknoloji Günleri'nin MediaMarkt'la Tam Zamanı kampanyası kapsamında çamaşır makinesinden robot süpürgeye, kablosuz kulaklıktan tablete, oyun konsolundan drone’a kadar çeşitli ürünler, 22 Mayıs tarihine kadar çeşitli fırsatlarla satışa sunulacak.