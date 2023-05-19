Geniş ürün yelpazesiyle teknolojiseverlere konforlu alışverişin keyfini sunan, Türkiye’nin en geniş satış alanına sahip elektronik perakendecisi MediaMarkt, tüketicileri farklı kampanyalarla buluşturmaya devam ediyor. Bugün başlattığı Yıldızlı Teknoloji Günleri'nin MediaMarkt'la Tam Zamanı kampanyası kapsamında çamaşır makinesinden robot süpürgeye, kablosuz kulaklıktan tablete, oyun konsolundan drone’a kadar çeşitli ürünler, 22 Mayıs tarihine kadar çeşitli fırsatlarla satışa sunulacak.
Kampanya kapsamında;
Philips TAT1207WT Gerçek Kablosuz Kulak İçi Bluetooth Kulaklık 699 TL’den
Microsoft Xbox Series S 512GB Oyun Konsolu 11.899 TL’den
Xiaomi Mi Robot Vacuum S10T Robot Süpürge ve Paspas 11.499 TL’den
DJI Mini 2 SE Fly More Combo Drone 13.399 TL’den satışa sunulacak.
Apple 4.Nesil iPad Pro 11" (M2 Çip) WIFI 256GB Tablet 20.999 TL’den
Electrolux EW6FN421BT C Enerji Sınıfı 10kg 1200 Devir Çamaşır Makinesi 10.999 TL’den