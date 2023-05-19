Geniş ürün yelpazesiyle teknolojiseverlere konforlu alışverişin keyfini sunan, Türkiye’nin en geniş satış alanına sahip elektronik perakendecisi MediaMarkt, tüketicileri farklı kampanyalarla buluşturmaya devam ediyor. Bugün başlattığı Yıldızlı Teknoloji Günleri'nin MediaMarkt'la Tam Zamanı kampanyası kapsamında çamaşır makinesinden robot süpürgeye, kablosuz kulaklıktan tablete, oyun konsolundan drone’a kadar çeşitli ürünler, 22 Mayıs tarihine kadar çeşitli fırsatlarla satışa sunulacak.

MediaMarkt doğum günü indirimi ne kadar? MediaMarkt doğum günü indirimi ne kadar?

MediaMarkt hangi ürünler var? MediaMarkt hangi ürünler var?

Kampanya kapsamında;

1684480156_PHILIPS_TAT1207BK_TWS_SIYAH

Philips TAT1207WT Gerçek Kablosuz Kulak İçi Bluetooth Kulaklık 699 TL’den

1684480148_MICROSOFT_XBOX_SERIES_S_512GB_
 

Microsoft Xbox Series S 512GB Oyun Konsolu 11.899 TL’den

1684480131_DREAME_MI_ROBOT_VACUUM_S10T_
 

Xiaomi Mi Robot Vacuum S10T Robot Süpürge ve Paspas 11.499 TL’den

1684480125_DJI_MINI_2_SE_FLY_MORE_COMBO_
 

DJI Mini 2 SE Fly More Combo Drone 13.399 TL’den satışa sunulacak.

1684480118_APPLE_iPad_PRO11_4.NES__L_256GB_
 

Apple 4.Nesil iPad Pro 11" (M2 Çip) WIFI 256GB Tablet 20.999 TL’den

1684480140_ELECTROLUX_EW6FN421BT_

Electrolux EW6FN421BT C Enerji Sınıfı 10kg 1200 Devir Çamaşır Makinesi 10.999 TL’den

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