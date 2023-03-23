GS transfer olan Maura Icardi, attığı gol sonrası sahada Simge Sağın'a ait olan Aşkın Olayım adlı şarkı çalındı. Ünlü şarkıcı Simge Sağın, bu anları Instagram hesabından paylaşarak Icardi'yi takip etmeye başladı. Icardi Sağın'ın bu paylaşımına kayıtsız kalmayarak kalp emojisi koyarak karşılık verdi.

İkili arasında aşk dedikoduları çıkarken, Icardi'nin küs olduğu eski eşiyle arasını düzeltmesi Simge Sağın cephesinde üzüntüyle karşılandı. Sağın, sosyal medya hesabından paylaştığı şarkı sözüyle Icardi'ye sitem etti.

Sağın, şarkısının 'Ne güzel yalanmış, bir güzel inanmışım' kısmını paylaştı.30 yaşındaki ünlü futbolcu bu paylaşıma sessiz kaldı.

Kaynak: Yenigün Haber Merkezi