6. sergisini düzenleyen topluluk, bu sergisinde farklı kültürlerde ön plana çıkmış mitolojik kahraman ve hikayelere yer veriyor. 30 farklı sanatçıyı buluşturan sergide 41 adet resim ve 5 heykel çalışması bulunuyor.

Trombon sanatçısı Egemen Yılmaz’ın solo performansı ile açılışı gerçekleştirilen sergide yer alan eserler sanat izleyicisinin büyük beğenisini topladı.

Küratörlüğünü Pınar Ülker’ in yaptığı sergi; “Mitoloji” teması aracılığıyla binlerce yıldır bu dünyada yalnız olmadığımızı, insanoğlunun doğadaki yerini ve bu yerden yola çıkarak bir arada yaşamanın nasıl da kolayca mümkün olduğunu anlatmak ve insanlık tarihine bir selam göndermek istiyor.

Mitolojinin büyülü ve masalsı dünyasının anlatıldığı sergi, 27 Mayıs 2023 Cumartesi gününe saat: 19:00’a kadar Tayyare Kültür Merkezi Sami Güner Sanat Galerisi’nde izlenebilir.