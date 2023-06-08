2. BETAV Bitlis Kitap Fuarı’nda katıldığı söyleşide konuşan Müfit Can Saçıntı, yeni filminin adını ilk kez Bitlis’te açıkladı. ‘Mandıra Filozofu’ adıyla da tanınan Saçıntı, “Parasız Yaşamanın Sırrı” isimli bir film çekmek istediğini duyurdu.

Kapılarını 5 Haziran’da açan 2. BETAV Bitlis Kitap Fuarı, üçüncü gününde devam etti. 11 Haziran’a kadar sürecek olan fuara 50’yi aşkın yazar, gazeteci, akademisyen ve sanatçı katılacak. Fuarda söyleşiler, imza günleri, konserler, çocuk tiyatrosu ve açık hava sineması etkinlikleri yer alacak.

Sahneye son konuşmacı olarak çıkan Müfit Can Saçıntı, "Sinema, edebiyat ve yaşam felsefesi" hakkında konuştu.

“Sosyal içerik mizah içerikleri üretmeye devam edeceğiz”

Mandıra Filozofu olarak tanınan ünlü oyuncu Müfit Can Saçıntı, katılımcıların sorularına yanıt vererek söyleşi yaptı. Bitlis Kitap Fuarı’nın üçüncü gününde konuşan Saçıntı, “Mandıra Filozofu’nun devamını getirmeyi düşünüyor musunuz?” sorusuna şu yanıtı verdi:

“Mandıra Filozofu’nu tadında bırakmak istiyoruz çünkü seyircinin ilgisini suistimal etmek istemiyoruz ancak aynı çizgide devam etmek istiyoruz. Geleneksel, sosyal içerik mizah içerikleri üretmeye devam edeceğiz.

“Keloğlan yoksuldur, yetimdir, padişahın kızına gönül verir”

Biz Nasrettin Hoca’nın torunlarıyız. Keloğlan’da mesele halkın derdi vardı yabancıların masalına bakıyorsun iğne patmış prenses uyuyakalmış prens öpmüş uyanmış. Ama bizim Keloğlan öyle mi? Yoksuldur, yetimdir, padişahın kızına gönül verir. Keloğlan bütün engelleri zekasıyla aşar. Hiçbir batı toplumunun masalında böyle bir şey yok. Bir tek bizim mizahımızda ve masalımızda böyle bu.”

“İnşallah parayı bulacağız filmi çekeceğiz”

Son projesinden de bahseden Saçıntı, yeni filmi için şu ifadeleri kullandı:

“Son bir projem vardı, “Parasız Yaşamanın Sırrı” isimli bir film çekmek istiyorum. Ne zaman çekeceksin diyorlar? Parayı bulunca. E malum parayı bulamadık filmi çekemedik. Roman yazdım parasıyla filmi çekeyim diye ama romandan gelen gelirle de film çekilmiyor inşallah parayı bulacağız filmi çekeceğiz.

“Seksenler 10 yıl sürdü dizisi 11 yıl sürdü”

Hayatındaki dönüm noktasının “1996’daki Olacak O Kadar ekibine giriş” olduğunu söyleyen Saçıntı, “Seksenler’den neden ayrıldınız?” sorusunu ise şu ifadelerle yanıtladı:

“Seksenler 10 yıl sürdü dizisi 11 yıl sürdü. 5 yıl çektik 193 bölüm yönetmenliğini yaptım 50 yaşındaydım ömrümde 4 tane 5 yıl kaldı. Ardından 3 film çektik. Şimdi 55 yaşındayım 3 tane 5 yılım kaldı. Başka projelere de yer vermek istedim.”

Üçüncü günde neler yaşandı?

BETAV tarafından düzenlenen; Bitlis Valiliği, Bitlis Belediyesi ve Bitlis Eren Üniversitesi tarafından desteklenen fuarın üçüncü günü çocuk tiyatrosuyla ardından yüz boyama etkinliğiyle başladı. Ressam Şahika Çağlar ile "Çocuklar Bitlisi Çiziyor" etkinliğini ardından fuarda sıra söyleşilere geçti. Ali Sefunç ve Mehmet Emin Korkmaz, "Yazma arzusu ve eğitim" üzerine söyleşi yaptı. Törehan Serdar ile Ergin güven ise "Bitlis ve eğitim" üzerine söyleşi gerçekleştirdi.Bitlis Kitap Fuarı’nın üçüncü günü TRT sanatçısı Sabahat Aslan’ın konseriyle sona erdi.

Bitlis Kitap Fuarı yarın dördüncü günüyle devam edecek. Hasan Özgün ve Mihriban Renda’nın “Her yer çocuk” tiyatrosuyla başlayacak fuar, Raci Uğurlu ve Birsen İnal’ın “Bitlis ve edebiyat” söyleşisiyle devam edecek.

Ardından Mahsenem Yazal ve Nezahat Yeniçeri, “Edebiyat, Kadın ve Bitlis” konulu söyleşi ile katılımcılarla sohbet gerçekleştirecek. Günün son şöylesi ise Doç. Mete Kazaz ve Hacı Mehmet Duranoğlu ile sona erecek. İkili, “Belgesel filmlerin önemi ve iletişim” konulu söyleşide katılımcılara hitap edecek.