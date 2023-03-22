Ünlü şarkıcı ve yönetmen Mahsun Kırmızıgül, deprem bölgesine gitti. Çoğu yardıma giden kişilerin ellerinde telefonla çekim yapmasına kızan Kırmızıgül, sosyal medya hesabından sitem etti.

Depremde çaresiz kalan onurlu insanlarla, yetim çocuklarla klip, fotoğraf, video çekenlerden halk nefret ediyor. Şu asrın felaketinde bile yardımları insanların gözüne sokarak yapıyorsunuz. Ayıptır. Yahu bir günde insanların acılarına kamerasız ortak olun. Samimi ve dürüst olun. — Mahsun Kırmızıgül (@Mhsnkrmzgl) March 20, 2023