Tokat Vera’da Oryantalist İlham, Mücevherlerin Büyüsü Sergisi Açıldı

Caner Kemahlıoğlu 2023 haziran ayından 2024 mayıs ayına Oryantalist dokuların esintilerini özel koleksiyon sanatçıları ile sergilemeye başlamıştı. Sivas’ın tarihi mekânlarından sonraki durak Tunceli kentinin tarihi müzesi olmuştu. Kısa süre içerisinde yine özel bir davet ile 26 Eylül’de Tokat kentinde yeni eserler ile yeni sergilerinin açılışını gerçekleştirdiler. Sergi mekanını bu sefer modern sanat alanı olarak araştıran Kemahlıoğlu, Tokat Vera Kültür Sanat mekanında sanatseverlerle buluşturdu. Sergi 26 Eylül tarihinde sanat izleyicileri ve özel misafirleriyle gösterime açılarak hem alan hem de sosyal medya da oldukça ilgi görmeye başladı.

Caner Kemahlıoğlu küratörlüğünde hazırlanan sergi kapsamında; hem oryantalist anlayışın dokuları hem de tarihten bazı mücevher ayrıntılarına aralanan özel sanat daveti için çalışmalar hazırlanmaktadır. Sergi programı farklı disiplinlerde sanat eserleriyle izleyicisinin karşısına çıktı. Küratöryel kurguda “Oryantalist İlham: Mücevherlerin Büyüsü” başlığı adı altında farklı sanatçılar tarafından yorumlanan eski tarihten otoportreler eşlik ederken öte yandan sanatçılar ile özel hikâyeleri de sanat pratikleri ile önemli bir perspektifte sunmayı amaçlıyor.

Serginin yerleşimiyle alakalı eserlerin başlangıçtan kapanışa ilerleyişi ve zerafetli kurgusuyla diziliminin bir anlamda izleyicisine de her bir eserde derin anlamlar yüklemesine olanak tanıyor. Aralanan Oryantalist pencere ile birlikte aslında ışıltılı ve bir yerde gücün göstergesi olan mücevherlerin tarihini de aramanın peşine koyulduk, sanatsal anlamda gelenekçi ve çağdaş vurguları bir arada arıyoruz. Sergideki isimler arasında; Ahmet Kurt, Deniz Serkan Özcan, Derya Aysun Cancan, Ebru Yolver, Feruze Ulaştepe, Fırat Bahşi, Gülşah Tontu Özdemir, Günsu Saraçoğlu, Muhammet Hızır Yüksel, Nurhan Yıldırım, Okan Karakaya, Serdar Alp Erçin, Sinan Aslan, Suzan Mahmutoğlu ve Şerife Meral Eşmeler yer almaktadır. Kemahlıoğlu yeni isimleri ilerleyen süreçlerde bu koleksiyona ekleyecektir. Eserler arasında Kemahlıoğlu’nun da manifesto kurgusundaki en vurgusal olanları arasında; Ahmet Kurt’un kaleminden “Alessandro Botticelli’nin Kadın Portreleri” ile Muhammet Hızır Yüksel fırçasından “Jean Auguste Dominique Ingres’in Broglie Prensesi” tarihin izini biraz daha yansıtan işler arasında sergide yer almıştır. Koleksiyonerlerin radarına almaları gereken bu özel davet, özel eserler ile Vera’da açıldı.

Küratör, Topkapı Sarayı’nın 100. Yılına özel yaklaşımda da bulunarak bazı parçaları müzeyi yansıtan özelliklerde seçmiştir. Bu konuda Şerife Meral Eşmeler’den İstanbul Boğazı’nın önemli yalıları ile Topkapı Sarayı Çinileri çalışmaları, Deniz Serkan Özcan’dan da Kaşıkçı Elmas’ına yeni bir yorum eklenerek sergi de yerlerini aldılar. Farklı bir bakışla Günsu Saraçoğlu deve kuşu yumurtası üzerine oryantalist bir yaklaşım ile hamam kültürünü, Ebru Yolver ise Mücevher tasarımlarından sergilemiştir. Serginin ilerleyişi tamamen seyircisini oryantalist bir büyüye kaptırarak gezdiriyor.