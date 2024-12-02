Keçileri Kaçırmadan Keçiler Sergisi Açıldı

Sanatçı Mehmet Kına, sergi hakkında şu düşünceleri paylaştı:

"Bu sergi, keçilerin ve insanların beraber yaşama süreçlerini inceleyen mozaik tablolardan oluşuyor. Orta Asya'da geyiklerle beraber bir yaşam oluşturan Türkmenler, Anadolu'ya geldiklerinde geyiklerin yerine keçilerle yaşamaya başlarlar. Keçiler ve geyikler, yakın davranış biçimlerine sahip oldukları için bu geçişte pek de zorlanmazlar. Türkmenlerin bin yılı aşan, keçilerle birlikte yaşama sürecinin oluşturduğu dil, sanatçının eserlerine de yansımış. Bu nedenle eserlerin isimleri de bu durumu yansıtıyor."

Sergide yer alan eserler arasında "Sürüden Kaçan Tekeler", "Güvenlik", "Meyve Ağacının Keçilerle İmtihanı", "Sarnıcın Başı", "Yeni Oğlakla Kışlaya", "Torbalı Keçi", "Gövde Kara Var" ve "Sağım" gibi dikkat çekici isimler bulunuyor. Bu sergi, mozaik sanatının da keçilerle imtihanına tanıklık etme fırsatı sunuyor. Tarih boyunca Anadolu'da bulunan arkeolojik mozaik panolarındaki keçinin estetize edilişi şekline bir yenisi ekleniyor.

Evrim Sanat Galerisi'nin kurucusu Betül Ketenci, kıymetli sanatçı Mehmet Kına'nın bu özel sergisine ev sahipliği yapmaktan onur duyduğunu vurguladı. İzleyicilerden büyük beğeni toplayan eserleri görmek isteyen tüm sanatseverleri Evrim Sanat Galerisi’ne bekliyoruz.

Sergi, Evrim Sanat Galerisi’nde 18 Aralık 2024 tarihine kadar ziyaret edilebilir.