HOMO HOMINI LUPUS Sergisi Açıldı

Evrim Sanat Galerisi, genç ressam Beklan Murat’ın ilk kişisel sergisi "HOMO HOMINI LUPUS" ile sanat dünyasına yeni bir soluk getiriyor. Genç ressam Beklan Murat'ın ilk kişisel sergisi, 21 Aralık 2024 Cumartesi günü gerçekleştirilen açılış ile sanat izleyicisiyle buluştu.

Açılış etkinliğinde, genç ressam Beklan Murat, izleyicilere unutulmaz bir deneyim sunarak canlı performans gerçekleştirdi. Sergide, realizm ve sürrealizmi ustaca harmanlayarak ortaya koyduğu 27 adet tuval üzerine akrilik çalışması ve iki geri dönüşüm malzemesi kullanarak ürettiği eserler, sanatseverlerin ilgisini ve beğenisini topladı.

Serginin küratörü Fehim Güler, Beklan Murat’ın eserleri hakkında yaptığı değerlendirmede; "Beklan Murat, gelecek vaad eden bir ressam olarak değerlendiriyorum. Realisizm ve sürrealizmi harmanlayarak oluşturduğu resimleriyle izleyicilere insan doğasına dair derin bir sorgulama ve düşündürücü bir bakış açısı sunuyor. Resmi hayat tarzı olarak benimseyen bir kimliğe sahiptir ve gelecekte kendisini sanat dünyasında iyi bir noktaya taşıyacağını düşünüyorum." ifadelerini kullandı.