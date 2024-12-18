Sanatın Evrim’i Programı'nın 50. Bölüm Kutlaması Gerçekleşti

Sanat alanındaki deneyimleriyle tanınan Günsu Saraçoğlu ve Eylül Aşkın tarafından hazırlanan ve dönüşümlü olarak sunulan Sanatın Evrim’i programı, her hafta farklı disiplinlerden sanatçıları ağırlayarak sanatseverlerin ilgisini çeken konuları ele alıyor. İzleyicilerine sanatın ruhunu keşfetme fırsatı sunan program, sanatı en iyi şekilde yansıtmayı ve izleyicilerine sıra dışı bir deneyim yaşatmayı amaçlıyor.

Sanatın Evrim’i Kültür ve Sanat Programı ekibi; “Programı'nın 50. bölüm kutlamasında sanatçılarla, sanatseverler ve basın mensubu dostlarımızla bir arada olmaktan dolayı çok heyecanlı ve mutluyuz. Sanatın ruhunu keşfetmek ve yeni ufuklara açılmak isteyen herkesi Sanatın Evrim’i programını izlemeye davet ediyoruz. Unutmayın, Sanatın Evrim’i hiç durmadan devam ediyor ve biz de bu değişimin tanıkları olmaya devam ediyoruz!” sözleriyle ortak duygu ve düşüncelerini paylaştılar.

Davete katılanlar, program hakkındaki görüşlerini ve kutlama mesajlarını paylaştılar. Bu çekimlerden oluşacak olan 50. bölüm, önümüzdeki günlerde yayına girecek. Sanatın Evrim’i Kültür ve Sanat Programı’nın tüm bölümlerini Türkiye Haber Portalı youtube kanalından programı izleyebilirsiniz.