ReBirth, denge “SİZ” siniz! Sergisi Açıldı
Sanat alanındaki çalışmalarıyla tanınan basın mensubu ve ressam Günsu Saraçoğlu’nun kişisel sergisi “ReBirth, denge “SİZ” siniz!”, 30 Kasım 2024 Cumartesi günü Gallery Duende’de sanat izleyicileriyle buluştu. Sergi, sanatseverlerin yanı sıra, sosyal sorumluluk projelerine verdiği önemle bilinen Çocuk Eğitim Derneği yöneticilerini de bir araya getirdi.
Sanatçı Saraçoğlu ile Gallery Duende'in kurucusu ve serginin küratörü Emine Özkarslıoğlu, aldıkları ortak bir kararla “ReBirth, denge: “SİZ” siniz!” sergisinin gelirinden, Çocuk Eğitim Derneği aracılığıyla işitme engelli çocukların eğitimi için pay aktaracaklarını belirttiler.
Bu anlamlı iş birliği, sanatın toplumsal fayda sağlama potansiyelini bir kez daha gözler önüne serdi.
2013 yılından beri kentsel dönüşüm, doğa ve iklim sorunları üzerine düşünen Saraçoğlu, “ReBirth” koleksiyonu ile bu temaları yeniden ele alıyor. Daha önce birçok uluslararası çevre konferansında sergilenen bu koleksiyon, “denge “SİZ” siniz!” başlığı altında dijital sanat, akrilik ve karışık tekniklerle hazırlanan eserlerden oluşuyor.
Saraçoğlu, serisi hakkında şu düşünceleri paylaştı: “Yıllardır kentsel dönüşüm, iklim değişikliği ve çevresel sorunlar üzerine düşündüklerimi resimlerimle ifade etmeye çalıştım. Amacım, yaşadığım dönemi yansıtan bir bellek oluşturmak ve toplumsal bilinçlenmeye katkıda bulunmaktı. Doğanın döngüleri ve insanlığın bu döngü üzerindeki etkilerini irdeledim. Denge, hepimizin elinde; her birey bu sürecin temel taşlarından biridir.”
Saraçoğlu’nun eserleri, geçmişteki hatalardan ders alarak doğayla olan bağımızı yeniden kurmamız gerektiğini vurguluyor. “Denge SİZ’siniz!” mesajıyla, geçmişten gelen tahribatların farkında olmamız ve bu bağlamda duyarlılığımızı eyleme dönüştürmemiz gerektiğine dikkat çekiyor.
Küratör Emine Özkarslıoğlu’nun titiz çalışmalarıyla şekillenen bu sergi, sanatseverleri doğanın döngüsü ve insanın bu döngü üzerindeki etkileri üzerine düşünmeye davet ediyor.
Günsu Saraçoğlu’nun “ReBirth, denge “SİZ” siniz!” isimli kişisel sergisi, Gallery Duende’de 15 Aralık 2024 tarihine kadar ziyaret edilebilir.
Sanatın dönüştürücü gücünü ve toplumsal sorumluluk bilincini bir araya getiren bu sergiyi kaçırmayın!
Gallery Duende
Adres: Fenerbahçe Mah. Itridede sok.no:17/A Kadıköy – İstanbul
Ziyaret Saatleri: Pazartesi günü hariç her gün ziyarete edilebilir.