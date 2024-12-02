ReBirth, denge “SİZ” siniz! Sergisi Açıldı

Sanatçı Saraçoğlu ile Gallery Duende'in kurucusu ve serginin küratörü Emine Özkarslıoğlu, aldıkları ortak bir kararla “ReBirth, denge: “SİZ” siniz!” sergisinin gelirinden, Çocuk Eğitim Derneği aracılığıyla işitme engelli çocukların eğitimi için pay aktaracaklarını belirttiler.

Bu anlamlı iş birliği, sanatın toplumsal fayda sağlama potansiyelini bir kez daha gözler önüne serdi.

2013 yılından beri kentsel dönüşüm, doğa ve iklim sorunları üzerine düşünen Saraçoğlu, “ReBirth” koleksiyonu ile bu temaları yeniden ele alıyor. Daha önce birçok uluslararası çevre konferansında sergilenen bu koleksiyon, “denge “SİZ” siniz!” başlığı altında dijital sanat, akrilik ve karışık tekniklerle hazırlanan eserlerden oluşuyor.

Saraçoğlu, serisi hakkında şu düşünceleri paylaştı: “Yıllardır kentsel dönüşüm, iklim değişikliği ve çevresel sorunlar üzerine düşündüklerimi resimlerimle ifade etmeye çalıştım. Amacım, yaşadığım dönemi yansıtan bir bellek oluşturmak ve toplumsal bilinçlenmeye katkıda bulunmaktı. Doğanın döngüleri ve insanlığın bu döngü üzerindeki etkilerini irdeledim. Denge, hepimizin elinde; her birey bu sürecin temel taşlarından biridir.”