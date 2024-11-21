“Yıllardır kentsel dönüşüm, iklim değişikliği ve çevresel sorunlar üzerine düşündüklerimi resimlerimle ifade etmeye çalıştım. Amacım, yaşadığım dönemi yansıtan bir bellek oluşturmak ve toplumsal bilinçlenmeye katkıda bulunmaktı. Bu süreçte “ReBirth” serisini oluşturdum. Seride, doğanın döngüleri ve insanlığın bu döngü üzerindeki etkilerini irdeledim.

2013 yılından bu yana kentsel dönüşüm, doğa, iklim ve çevre katliamları gibi konular hakkındaki düşüncelerini resimleri aracılığıyla ifade eden Saraçoğlu’nun, geçtiğimiz yıl birçok uluslararası çevre konferanslarında yer alan, İstanbul ve USA’da eş zamanlı açılan “ReBirth” koleksiyonu, “denge “SİZ” siniz!” ile yeniden sanat izleyicisiyle buluşturacak. Dijital art çalışmalar, akrilik ve karışık teknik kullanılarak hazırlanan eserlerden oluşuyor.

Sosyal sorumluluk projeleri üzerine çalışmalarıyla tanınan Saraçoğlu ve Gallery Duende'in kurucusu ve serginin küratörü Emine Özkarslıoğlu, aldıkları ortak bir kararla “ReBirth, denge: “SİZ” siniz!” sergisinin gelirinden, Çocuk Eğitim Derneği aracılığıyla işitme engelli çocukların eğitimi için pay aktaracaklarını belirttiler.

Doğa sürekli bir döngü içinde hareket eder ve bu döngü, her canlının vazgeçilmez bir parça olduğu karmaşık bir yapıdır. Ancak insanın doğa üzerindeki tahribatı bu dengeyi ciddi şekilde tehdit etmekte. “ReBirth” yeni serisi ile izleyiciye “denge SİZ’siniz!” diyorum. Resimlerimde, geçmişten günümüze insanın kontrol etme arzusuyla doğanın dengesi arasındaki çatışmayı yansıtıyorum.

Doğal döngüye verdiğimiz zararın farkında olmalıyız; dönüşüm görünümde tamamlanmış gibi dursa da, gerçek bir zincir kırılması yaşamaktayız.

Bugün, yaşadığımız karmaşanın sonuçlarıyla yüzleşme zamanı. Geçmişteki hatalardan ders alarak doğayla olan bağımızı yeniden kurmalıyız. Yaşanabilir bir dünya hayali, bireysel çabalarla mümkün değil; farkındalığımızı eyleme dönüştürmeliyiz. Her birey, bu dengenin temel taşlarından biridir ve küçük adımlar büyük değişimlere yol açabilir. Geleceği şekillendirmek bizim elimizde; denge, kararlılığımızda yatıyor. Hep birlikte doğanın döngüsünü ve dengesini koruma görevini üstlenmeli ve bu mücadelede el birliğiyle ilerlemeliyiz. Doğayla olan bağımızı yeniden kurmak, hem kendimiz hem de gelecek nesiller için elzemdir. Denge SİZ'siniz! “sözleriyle anlattı.

Küratörlüğünü Emine Özkarslıoğlu’nun üstlendiği, Sanatçı Günsu Saraçoğlu’nun “ReBirth, denge “SİZ” siniz!” isimli kişisel sergisi, Gallery Duende’de 15 Aralık 2024 tarihine kadar ziyaret edilebilir.