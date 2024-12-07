Sanat ile çocukların yolunu birleştiren sergi
Gallery Duende’de “ReBirth, denge ‘SİZ’ siniz!” sergisinin açılışında, yazarımız, sanatçı Günsu Saraçoğlu ve küratör Emine Özkarslıoğlu ile bir araya geldik. Serginin, kentsel dönüşüm, iklim değişikliği ve çevresel sorunlar gibi önemli temaları ele alması nedeniyle, sanatın toplumsal fayda sağlama potansiyeli üzerine keyifli bir sohbet gerçekleştirdik.
Soru: Günsu Hanım, “ReBirth, denge ‘SİZ’ siniz!” serginiz, kentsel dönüşüm, doğa ve iklim sorunları gibi önemli temaları ele alıyor. Bu konular üzerindeki düşünceleriniz nasıl gelişti?
Günsu Saraçoğlu: 2013 yılından beri bu meseleler üzerinde düşünüyorum. Kentsel dönüşüm ve iklim değişikliği, yalnızca bireyler değil, tüm toplum için büyük bir tehdit oluşturuyor. Eserlerimde, yaşadığım dönemi yansıtan bir bellek oluşturarak toplumsal bilinçlenmeye katkıda bulunmayı amaçlıyorum. “ReBirth” koleksiyonumla, doğanın döngüleri ve insanlığın bu döngü üzerindeki etkilerini irdelemeye çalıştım. Denge, hepimizin elinde; her birey bu sürecin temel taşlarından biridir.
Soru: Serginin gelirinin Çocuk Eğitim Derneği aracılığıyla işitme engelli çocukların eğitimi için aktarılacağını öğrendik. Bu iş birliği fikri nasıl ortaya çıktı?
Emine Özkarslıoğlu: Sanatın toplumsal bir sorumluluğu olduğuna inanıyoruz. Günsu ile aldığımız bu ortak karar, serginin sadece estetik bir deneyim olmasının ötesine geçmesini sağlıyor. Sanat eserleri, toplumsal sorunlara dikkat çekmek ve çözüm yolları aramak için bir araç olabilir. Çocuk Eğitim Derneği ile iş birliği yaparak, sanatın bu potansiyelini somutlaştırmak istedik.
Soru: Günsu Hanım, eserlerinizde doğayla olan bağımızı yeniden kurmamız gerektiğini vurguluyorsunuz. Bu mesajı nasıl iletmeyi hedeflediniz?
Günsu Saraçoğlu: Eserlerim, geçmişteki hatalardan ders alarak doğayla olan ilişkimizi yeniden gözden geçirmemiz gerektiğini anlatıyor. “Denge SİZ’siniz!” mesajıyla, geçmişten gelen tahribatların farkında olmamız gerektiğine ve bu bağlamda duyarlılığımızı eyleme dönüştürmemiz gerektiğine dikkat çekiyorum. Her birey bu döngüde önemli bir rol oynuyor.
Soru: Emine Hanım, serginin küratörlüğünü yaparken hangi unsurlara dikkat ettiniz?
Emine Özkarslıoğlu: Serginin tasarımında, sanatçının mesajını en iyi şekilde yansıtmayı ve izleyicilerin düşünmeye teşvik edilmesini önceliklendirdim. Farklı tekniklerle oluşturulmuş eserlerin bir arada sunulması, izleyicinin doğanın döngüsü ve insanın bu döngü üzerindeki etkileri üzerine düşünmesine olanak tanıyor. Her eserdeki detay, izleyiciye yeni bir bakış açısı sunmayı hedefliyor.
Soru: Son olarak, serginin ziyaretçilerine iletmek istediğiniz bir mesaj var mı?
Günsu Saraçoğlu: Sanatın dönüştürücü gücünü ve toplumsal sorumluluk bilincini bir araya getirerek, izleyicileri bu konular üzerine düşünmeye davet ediyorum. Hepimizin bu süreçte bir rolü var ve birlikte hareket edersek, daha iyi bir gelecek inşa edebiliriz.
Emine Özkarslıoğlu: Ben de tüm sanatseverleri sergimize davet ediyorum. “ReBirth, denge ‘SİZ’ siniz!” sergisi, 15 Aralık 2024 tarihine kadar ziyaret edilebilir. Gelin, bu anlamlı deneyimin bir parçası olun!
Sanatın toplumsal fayda sağlama potansiyelinin ve izleyicileri düşündürme gücünün bir araya geldiği bu sergi, sanatseverleri bekliyor. Denge arayışında hep birlikte hareket etme çağrısı, serginin merkezinde yer alıyor.