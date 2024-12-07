Sanat ile çocukların yolunu birleştiren sergi

Soru: Günsu Hanım, “ReBirth, denge ‘SİZ’ siniz!” serginiz, kentsel dönüşüm, doğa ve iklim sorunları gibi önemli temaları ele alıyor. Bu konular üzerindeki düşünceleriniz nasıl gelişti?

Günsu Saraçoğlu: 2013 yılından beri bu meseleler üzerinde düşünüyorum. Kentsel dönüşüm ve iklim değişikliği, yalnızca bireyler değil, tüm toplum için büyük bir tehdit oluşturuyor. Eserlerimde, yaşadığım dönemi yansıtan bir bellek oluşturarak toplumsal bilinçlenmeye katkıda bulunmayı amaçlıyorum. “ReBirth” koleksiyonumla, doğanın döngüleri ve insanlığın bu döngü üzerindeki etkilerini irdelemeye çalıştım. Denge, hepimizin elinde; her birey bu sürecin temel taşlarından biridir.

Soru: Serginin gelirinin Çocuk Eğitim Derneği aracılığıyla işitme engelli çocukların eğitimi için aktarılacağını öğrendik. Bu iş birliği fikri nasıl ortaya çıktı?

Emine Özkarslıoğlu: Sanatın toplumsal bir sorumluluğu olduğuna inanıyoruz. Günsu ile aldığımız bu ortak karar, serginin sadece estetik bir deneyim olmasının ötesine geçmesini sağlıyor. Sanat eserleri, toplumsal sorunlara dikkat çekmek ve çözüm yolları aramak için bir araç olabilir. Çocuk Eğitim Derneği ile iş birliği yaparak, sanatın bu potansiyelini somutlaştırmak istedik.