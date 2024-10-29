İzmir Kültür Yolu Festivali’nin üçüncü gününde

Bornova Kültür ve Sanat Merkezi’nde sahnelenen, İtalyan operası ve şarkılarının en seçkin örneklerinin sunulduğu “Bir İtalyan Akşamı” operasıyla unutulmaz bir müzik ziyafeti sunuldu. Verdi, Puccini, Mascagni, Catalani, Leoncavallo, Giordano ve Donizetti gibi İtalyan operasının büyük ustalarının en sevilen eserleri piyanist Frances Lewelling eşliğinde İzmir Devlet Opera ve Balesi sanatçıları tarafından seslendirildi.

Bornova Kültür ve Sanat Merkezi’nde, Erzurum Devlet Tiyatrosu’nun tek perdelik oyunu “İpucu”, Karşıyaka Sahnesi’nde ise Diyarbakır Devlet Tiyatrosu tarafından sahneye konan Shakespeare'in 2 perdelik "Kuru Gürültü" adlı komedisi İzmirli sanatseverlerle buluştu.

Özü Sözü Emeğiyle “Yaşayan Miras Ustaları” ile Söyleşi Bornova Kültür ve Sanat Merkezi’nde, Prof. Dr. Merih Tekin Bender’in “Aşk, Zaman ve Eser!” söyleşisi İzmir Kültür Sanat Fabrikası İzmir Resim ve Heykel Müzesi’nde, Yelda Başaran’ndan “Çocuklarla Anne Baba İlişkisi Nasıl Olmalı?” etkinliği İzmir Kültür Sanat Fabrikası Açık Hava Sahnesi’nde, “Velhasıl Edebiyat Konuşmaları” ise Bornova Kültür ve Sanat Merkezi Rakım Elkutlu Sahnesi’nde gerçekleştirildi.

“Açık Atölye Günleri” İzmir Kültür Sanat Fabrikası Nehir Karaböcek Sanat Atölyesi’nde, “Açık Atölye Günleri: İzmir Baskı Resim Atölyesi” İzmir Kültür Sanat Fabrikası Sevinç Bayraktar Sanat Atölyesi’nde, “Yaşayan Mirasın Ustaları Geleneksel El Sanatları Çocuk Atölye Etkinlikleri” Bornova Kültür ve Sanat Merkezi’nde, Yaşayan Mirasın Ustaları “Ulusal ve Uluslararası Geleneksel El Sanatları Sergi ve Atölye Uygulamaları” Bornova Kültür ve Sanat Merkezi’nde, “Damla Damla Renk ve Huzur” İzmir Kültür Sanat Fabrikası Müze İKSF’de, “Moda İllüstrasyonları Atölyesi” İzmir Kültür Sanat Fabrikası Alsancak Halk Kütüphanesi’nde, “Kolaj Çalıştayı” İzmir Kültür Sanat Fabrikası Zehra Çiçek Sanat Atölyesi’nde, Nedim Argan ve Özgür Kılıçlar tarafından gerçekleştirilen “Ustalarla Buluşma Senaryo Atölyesi” ise Key Etkinlik Salonu’nda festival katılımcılarını ağırladı.

İzmir Kültür Sanat Fabrikası Müze İKSF ayrıca, “Anlat Bana: Dövmeler - Ağıtlar – Hikayeler” belgesel gösterimine de ev sahipliği yaptı.