Kaybolmaya yüz tutan mektup geleneği canlanıyor

Kaybolmaya yüz tutan mektup geleneği, İstanbul’da anlamlı bir projeyle yeniden canlanıyor. “Konuşan Mektuplar: Ustalardan Gençlere Mesajlar” adlı proje kendi alanlarında usta isimlerin genç nesillere bıraktığı mektuplardan oluşan özel bir sergi ve kitap lansmanı ile İstanbullularla buluştu. 1-15 Ekim tarihleri arasında Liv Hospital Ulus’ta sergilenecek mektuplardan oluşan kitabın satışından elde edilen gelir Çocuk Eğitim Derneği aracılığıyla işitme engelli çocukların eğitimi için kullanılacak.

Ustalar mektuplarını hem yazdı hem seslendirdi

“Konuşan Mektuplar: Ustalardan Gençlere Mesajlar” isimli projede sanat, eğitim, akademi ve tıp dünyasından usta isimler, gençlere seslenerek yazdıkları mektuplarla yer alıyor. Mektupları görmek için sergiye gelenler mektupları sadece görmekle kalmayacak, aynı zamanda yazarlarının kendi sesinden dinleme fırsatı da bulacak.

Kitap geliri ihtiyaç sahibi çocuklara

“Konuşan Mektuplar: Ustalardan Gençlere Mesajlar” projesi; Monik İpekel, Seha Dosdoğru, Bülent Ketenci, İstanbul Lale Vakfı, Liv Hospital, Evrim Sanat Galerisi, Doğru Adımlar Danışmanlık, Aydın Boru, mikado Dijital İletişim Ajansı ve Kültürlü Gençlik Derneği gibi saygın isimler ve kurumlar tarafından destekleniyor. Kitabın satışından elde edilecek tüm gelir, ihtiyacı olan çocuklara yardım amacıyla dernek aracılığıyla işitme engelli çocukların eğitimi için kullanılacak.

Hayallerimiz gerçeğe dönüştü

“Konuşan Mektuplar: Ustalardan Gençlere Mesajlar” projesiyle amaçlarının ihtiyaç sahibi çocuklara yardım eli uzatmak olduğunu söyleyen Proje Yöneticileri Günsu Saraçoğlu ve Betül Ketenci “Projemizin hayata geçmesinde bize destek olan herkese içtenlikle teşekkür ediyoruz. Bu yolculuk, tam bir yıl önce başladı. Bugün, hayallerimizin gerçeğe dönüşmesine tanıklık etmekten büyük mutluluk duyuyoruz. Projemizde yer alan usta isimler, kaleme aldıkları mektupları seslendirerek bize destek verdiler. Kitabımızla daha geniş kitlelere ulaşacak olmanın gururunu taşıyoruz. Geleceğimizin teminatı çocuklarımıza umut dolu mesajlar ileterek bu anlamlı yolculukta ilerlemeye devam edeceğiz” şeklinde konuştu.

15 Ekim’e kadar Liv Hospital Ulus’ta sergilenecek olan mektup sahipleri arasında Mustafa Ayaz’dan Süleyman Saim Tekcan’a, Sunay Akın’dan Sedef Kabaş’a, Aydın Örs’ten Tamer Levent’e kadar farklı disiplinlerden usta isim yer alıyor. Projeye Liv Hospital hekimleri de mektupları ile destek vererek gençlere seslendi.