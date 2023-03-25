Son dönemin en çok konuşulan yapımları arasında yer alan Kızılcık Şerbeti’nde Nilay karakterine hayat veren Feyza Civelek, hem canlandırdığı karakter hem de başarılı oyunculuğuyla adından sıkça bahsettiriyor. Dizideki rolüyle sık sık gündem olan Feyza Civelek'in neden peruk taktığı ve gerçekte tesettür'e girip girmediği merak ediliyor. Dizide evin gelinlerinden biri olan ve kayınvalidesi Pembe ile iyi anlaşan Nilay, dizinin ilk bölümlerinden bu yana taktığı perukla merak uyandırmıştı. Nilay’ın neden peruk taktığı izleyici tarafından en çok merak edilen konu olmuştu. Nilay, hamile olduğunu öğrendi ve bebek müjdesinin ardından tesettüre girme kararı aldı. Aldığı bu kararla ev halkını mutlu eden Nilay, ‘Dualarım kabul olursa kapanacağım demiştim’ diyerek güzel bir sürpriz yaptı.Oyuncu Feyza Civelek, gerçek hayatta tesettürlü değildir. Oynadığı rolün doğası ve imajı gereği peruk taktığı öğrenilen Civelek'in herhangi bir hastalığı bulunmuyor.