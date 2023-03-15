Hollywood'un hiç şüphe yok en sevilen aktörlerinden biri olan Keanu Reeves, katıldığı festivalde hayranı tarafından evlilik teklifi aldı.

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58 yaşındaki aktör gelen teklif karşısında esprili bir yanıt  verdi.  
"Seninle evleneceğim" diyerek seslendi. Reeves ise bunun üzerine esprili bir şekilde "Dilediğin şeye dikkat et" şeklinde bir cevap verdi.

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'John Wick: Chapter 4' filmi için SXSW Film Festival'ine katılan oyuncu 58 yaşında olmasına rağmen oldukça Genç görünmesi karşısında gelen yaşlanmıyor ifadelerine "Yaşlanıyorum, inanın yaşlanıyorum" dedi.

Kaynak: Yenigün Haber Merkezi