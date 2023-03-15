Hollywood'un hiç şüphe yok en sevilen aktörlerinden biri olan Keanu Reeves, katıldığı festivalde hayranı tarafından evlilik teklifi aldı.

58 yaşındaki aktör gelen teklif karşısında esprili bir yanıt verdi.

"Seninle evleneceğim" diyerek seslendi. Reeves ise bunun üzerine esprili bir şekilde "Dilediğin şeye dikkat et" şeklinde bir cevap verdi.

'John Wick: Chapter 4' filmi için SXSW Film Festival'ine katılan oyuncu 58 yaşında olmasına rağmen oldukça Genç görünmesi karşısında gelen yaşlanmıyor ifadelerine "Yaşlanıyorum, inanın yaşlanıyorum" dedi.

Kaynak: Yenigün Haber Merkezi