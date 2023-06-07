Hafta başından bu yana varlık fiyatlarına yön verebilecek önemde bir gündem maddesi bulunmuyor. Buna paralel olarak geride bıraktığımız haftada oldukça hareketli olan ve momentum kazanımının belirginleştiği yurt dışı piyasalarda göreceli olarak daha durgun bir eğilim söz konusu. Çin’de bugün açıklanan dış ticaret rakamlarının da beklentileri karşılayamadığını gördük. İçeride ise seçimlerin ardından ortaya çıkan iyimser hava yeni kabinenin açıklanmasının ardından etkisini önemli ölçüde sürdürüyor. Dün ilk kabine toplantısı gerçekleştirilirken Mehmet Şimşek’in ekonominin sorumluluğunu üstlenmesi ile bundan sonraki süre zarfında olası kadro değişiklikleri ve uygulanacak politikalar dikkatle izlenecektir. Artan risk iştahı hisse senetlerinde yukarı yönlü hareket alanının korunmasını sağlıyor. Ancak kritik teknik seviyeler çok fazla zorlanmadan aşılırken sert değer kazanımlarının – ana trendi bozmayacak ölçekte - kâr satışı riski yarattığını da göz önünde bulundurmak gerekir.

TL: Yeni kabinede Mehmet Şimşek’in ekonomi yönetiminin başında olmasına piyasalar genel hatlarıyla pozitif tepki veriyor. Buna paralel olarak Türkiye’nin 5 yıl vadeli CDS primi son üç haftanın en düşük seviyelerini test ediyor. Ancak iyimser havaya karşın TL’de değer kaybının devam ettiğini görüyoruz. Bunu daha çok yeni ekonomi yönetimi ile fiyatlamaların rasyonel seyrine döneceği beklentisinin bir sonucu olarak değerlendirmek mümkün. Dolayısıyla TL’deki değer kaybını bir bozulma değil piyasaların normalleşmesi olarak görüyoruz.

Borsa İstanbul: Seçimin ardından kuvvetli bir görünüm sergilemeye başlayan Borsa İstanbul yeni kabine ile birlikte bu eğilimini ileri taşımayı başardı. Teknik açıdan önemli olduğunu düşündüğümüz 5200 puanı çok zorlanmadan aşan BIST-100 endeksi bir sonraki direnç olarak gördüğümüz 5500 puan hedefini ise koruyor. Kısa vadeli görünümü ve kazanılan momentumu göz önünde bulundurduğumuzda yukarı yönlü hareket alanının geçerli kalmaya devam ettiğini söyleyebiliriz. Ancak yaşanan güçlü değer kazanımlarının yatırımcıları kâr satışı yapmaya yöneltme ihtimalinin risk yarattığını göz önünde bulundurmak gerekir.

BIST-30 EN YAKIN VADELİ VİOP KONTRATI

Günü 6329 puanda kapatan BIST-30 kontratlarında 6285, 6235, 6190 ve 6140 destek olarak izlenebilir. 6374, 6424, 6469 ve 6519 ise direnç noktalarını oluşturuyor.

USD/TL EN YAKIN VADELİ VİOP KONTRATI

Günü 22.67 seviyesinde kapatan USD/TL vadeli işlem kontratlarında 22.5115, 22.33, 22.1715 ve 21.99 destek olarak izlenebilir. 22.8285, 23.01, 23.1685 ve 23.35 ise direnç noktalarını oluşturuyor.