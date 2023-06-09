2021 yılından bu yana genç kadınları kendi yollarında yürümeleri için destekleyen Elidor, şimdi de Toplum Gönülleri Vakfı (TOG) ile güçlerini deprem bölgesindeki genç kadınlar için birleştirdi. Adıyaman, Kahramanmaraş, Hatay ve Malatya’da kurulan “Elidor X TOG Genç Kadın Destek Merkezleri” ile genç kadınlara yönelik duygusal ve sosyal destek programları yürütülecek.

Kendi Yolumuzda Dayanışma Anıtı Mesajları Bekliyor

Elidor, Genç Kadın Destek Merkezleri’nin yanı sıra deprem bölgesine yönelik dayanışmanın önemine dikkat çekmek için yapay zekâ öğrenmesiyle bir dijital anıtı da hayata geçirdi. Müzik, görsel ve yazılı içeriği birleştirip yaratıcı yapay zeka aracılığıyla yeni bir esere dönüştüren Türkiye’deki bu ilk uygulama 12 Haziran’a kadar Beşiktaş, Akaretler’de sergilenecek.

Elidor instagram sayfasındaki mesaj bölümüne gönderilecek dayanışma mesajları gerçek zamanlı olarak anıtta yer alırken aynı anda deprem bölgesinde kurulan ekranlar aracılığıyla da bölgedeki genç kadınlarla paylaşılacak.

“Deprem sessizliğinin altından umutla ve sanatla kalkmak için bir beste yaptım”

Elidor X TOG Genç Kadın Destek Merkezleri projesinin iletişim elçiliğini üstlenen Karsu, Elidor’la yollarının 2018 yılında kesiştiğini ve markanın genç kadınlar için yaptıklarını beğeniyle izlediğini belirterek proje hakkında şunları söyledi: “Acıları paylaşmanın önemine inanıyorum. Bu projenin amaçlarından en önemlisi ortak acılardan ortak umutlar yaratmak. Deprem sessizliğinin altından umutla kalkmak için yaşadığım duyguları bir beste ile ifade etmek istedim ve projeye özel bir beste armağan ettim. Depremin acısını derinden yaşayan biri olarak bestemin bu acıyı umuda çevirmek için bir katkı sunmasını diliyorum. Deprem bölgesindeki genç kadınların resimlerinin dayanışma mesajları ve bestemle birleşiminden oluşturulan Kendi Yolumuzda Dayanışma Anıtı’nın da bu projeyle herkese geçen kız kardeşlik duygusu için çok önemli olduğunu düşünüyorum. Herkes Elidor’un instagram sayfasına girerek deprem bölgesindeki kız kardeşlerimizle dayanışma mesajlarını paylaşmaya davet ediyorum.”

“Birlikte iyileşeceğiz”

Genç kadınların hayallerine uzanan yoldaki engeller konusunda uzun süredir birlikte çalıştıkları Toplum Gönülleri Vakfı (TOG) ile şimdi yeni bir projeyi hayata geçirdiklerini söyleyen Unilever Türkiye, Orta Asya ve İran Güzellik ve Sağlık Lideri Natali Kasap, sözlerine şöyle devam etti: “Bölgedeki kız kardeşlerimizle dayanışmayla, aramızdaki bağın gücüyle, ne kadar zaman alacaksa o kadar zamanda birlikte iyileşeceğiz. Elidor X TOG Genç Kadın Destek Merkezleri ve TOG gönüllüleri buna imkân yaratmak için kız kardeşlerimizin yanında olacak.”

“Genç kadınların umutlu ve güçlü adımlarına eşlik edeceğiz”

Toplantıda konuşan Toplum Gönüllüleri Vakfı Genel Müdürü Ayşe Kırımlı, dayanışmanın iyileştirici gücüne vurgu yaparak şunları söyledi: “Açacağımız dört merkezde, sosyal ve duygusal destek atölyeleriyle genç kadınların yeniden atacağı umutlu ve güçlü adımlara eşlik edeceğiz. Elidor ile böyle anlamlı bir projede yer almaktan mutluluk duyuyoruz.”