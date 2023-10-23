Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü 15 Personel Alacak. İlanlara Başvurular Türkiye İş Kurumu Üzerinden Yapılacaktır. İlanlar, Türkiye İş Kurumunun https://esube.iskur.gov.tr/Istihdam/AcikIsIlanAra.aspx internet adresinde yayınlanacaktır.





ÜNVAN TALEP EDİLEN İŞÇİ

SAYISI



ÖĞRENİM DURUMU



MEZUN OLUNAN BÖLÜM

KPSS PUAN TÜRÜ



DİĞER NİTELİKLER VE ŞARTLAR





















İkinci Mühendis























4























Lisans

















Üniversitelerin en az lisans düzeyinde eğitim veren denizcilikle ilgili fakültelerinin makine, gemi makineleri işletme mühendisliği ile fakültelerin gemi inşaatı ve gemi makineleri mühendisliği, gemi inşaat mühendisliği, makine mühendisliği bölümlerinden birinden lisans düzeyinde mezun olmak.























- En az Uzakyol 2.Mühendis yeterliliğine sahip olmak.

Yeterliliği ile alakalı her türlü güncel ve uluslararası kuralların gerektirdiği sertifikalara (stcw vb) ve belgelere sahip olmak.

Herhangi bir sosyal güvenlik Kurumundan emekliye ayrılmış olmamak

Başvuru yapan ve/veya işe girmeye hak kazanan adaylar, işyerinde uygulanan ücret, tazminat, prim, fazla mesai, eğitim, görev yeri ve benzeri çalışma şartları hakkındaki uygulamaları kabul etmiş sayılacaktır. Aksi halde 1 aylık deneme süresi içerisinde hizmet akdini sonlandırma hakkı bulunmaktadır.

Başvuran adaylardan işe girmeye hak kazanan adaylar, hakkında yaptırılacak olan güvenlik soruşturması ve arşiv araştırmasının olumlu gelmesi halinde işbaşı yaptırılacaktır.

Bu kapsamda işe başlayacak adaylar Kuruluşun öngördüğü yerde çalışmaya muvafakat vermiş sayılır.

Alım süreci ile ilgili tüm duyurular; Kuruluş web sayfası duyurular bölümünden yapılacak olup, ayrıca adreslere başka tebligat yapılmayacaktır.

Adaylar başvurularında sundukları belgelerin doğruluğundan sorumludurlar. Gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu tespit edilenlerin başvuruları/sınavları geçersiz sayılır ve atamaları yapılmaz. Bunların atamaları yapılmış olsa dahi iptal edilir. Hiçbir hak talep edilemez ve haklarında Türk Ceza Kanunun ilgili hükümleri uygulanmak üzere kuruluşun hakları saklıdır.





















Gemici



















1



















Ön Lisans



















Ön lisans mezunu olmak.



















KPSSP93 Usta Gemici ya da üst yeterliliğe sahip olmak.

Yeterliliği ile alakalı her türlü güncel ve uluslararası kuralların gerektirdiği sertifikalara (stcw vb.) ve belgelere sahip olmak.

İŞKUR’da ilan edilen iş gücü talebinin son başvuru tarihi itibariyle 36 yaşından gün almamış olmak.

Başvuru yapan ve/veya işe girmeye hak kazanan aday, işyerinde uygulanan ücret, tazminat, prim, fazla mesai, eğitim, görev yeri ve benzeri çalışma şartları hakkındaki uygulamaları kabul etmiş sayılacaktır. Aksi halde 1 aylık deneme süresi içerisinde hizmet akdini sonlandırma hakkı bulunmaktadır.

Başvuran adaylardan işe girmeye hak kazanan aday, hakkında yaptırılacak olan güvenlik soruşturması ve arşiv araştırmasının olumlu gelmesi halinde işbaşı yaptırılacaktır.

Bu kapsamda işe başlayacak aday Kuruluşun öngördüğü yerde çalışmaya muvafakat vermiş sayılır.

Alım süreci ile ilgili tüm duyurular; Kuruluş web sayfası duyurular bölümünden yapılacak olup, ayrıca adreslere başka tebligat yapılmayacaktır.

Adaylar başvurularında sundukları belgelerin doğruluğundan sorumludurlar. Gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu tespit edilenlerin başvuruları/sınavları geçersiz sayılır ve atamaları yapılmaz. Bunların atamaları yapılmış olsa dahi iptal edilir. Hiçbir hak talep edilemez ve haklarında Türk Ceza Kanunun ilgili hükümleri uygulanmak üzere kuruluşun hakları saklıdır.















Yağcı















9















Ön Lisans















Ön lisans mezunu olmak.















KPSSP93 Yağcı ya da üst yeterliliğe sahip olmak.• Yeterliliği ile alakalı her türlü güncel ve uluslararası kuralların gerektirdiği sertifikalara (stcw vb.) ve belgelere sahip olmak.• İŞKUR’da ilan edilen iş gücü talebinin son başvuru tarihi itibariyle 36 yaşından gün almamış olmak.• Başvuru yapan ve/veya işe girmeye hak kazanan adaylar, işyerinde uygulanan ücret, tazminat, prim, fazla mesai, eğitim, görev yeri ve benzeri çalışma şartları hakkındaki uygulamaları kabul etmiş sayılacaktır. Aksi halde 1 aylık deneme süresi içerisinde hizmet akdini sonlandırma hakkı bulunmaktadır. • Başvuran adaylardan işe girmeye hak kazanan adaylar, hakkında yaptırılacak olan güvenlik soruşturması ve arşiv araştırmasının olumlu gelmesi halinde işbaşı yaptırılacaktır.• Bu kapsamda işe başlayacak adaylar Kuruluşun öngördüğü yerde çalışmaya muvafakat vermiş sayılır.• Alım süreci ile ilgili tüm duyurular; Kuruluş web sayfası duyurular bölümünden yapılacak olup, ayrıca adreslere başka tebligat yapılmayacaktır.• Adaylar başvurularında sundukları belgelerin doğruluğundan sorumludurlar. Gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu tespit edilenlerin başvuruları/sınavları geçersiz sayılır ve atamaları yapılmaz. Bunların atamaları yapılmış olsa dahi iptal edilir. Hiçbir hak talep edilemez ve haklarında Türk Ceza Kanunun ilgili hükümleri uygulanmak üzere kuruluşun hakları saklıdır.





































Mühendis



































1



































Lisans





























Üniversitelerin Bilgisayar Mühendisliği, Bilgisayar ve Yazılım Mühendisliği, Bilgisayar Sistemleri Mühendisliği, Bilişim Sistemleri Mühendisliği, Elektrik-Elektronik Mühendisliği, Elektrik Mühendisliği, Elektronik Mühendisliği, Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği, Matematik Mühendisliği, Yazılım Mühendisliği, Adli Bilişim Mühendisliği veya Endüstri Mühendisliği bölümlerinin birinden lisans düzeyinde mezun olmak.



































KPSSP3 Alanında en az 1 yıl iş tecrübesi olduğunu SGK hizmet dökümü ve hizmet belgesi ile belgelemek.

İŞKUR’da ilan edilen iş gücü talebinin son başvuru tarihi itibariyle 36 yaşından gün almamış olmak. Aşağıda belirtilen alanlardan en az birinde bilgi sahibi olmak;

Sızma ve zafiyet tarama,

Yazılım ve Sistem Güvenliği,

İz Kayıtları (Log) Yönetimi,

Kimlik Yönetimi Sistemleri,

Temel Network, TCP/IP, ağ bilgisi, portlar ve protokoller,

Firewall, IPS, IDS, WAF, DDOS, AV, NAC, SIEM ve PAM gibi güvenlik sistemleri,

Windows, Linux ve Unix işletim sistemleri,

Siber istihbarat ve zafiyetlerin giderilmesi,

Network Security Auditing,

Microsoft IIS, Apache, Tomcat ve Nginx gibi web sunucuları,

Cloud, İnternet Güvenliği, Intranet güvenliği ve Wifi Güvenliği,

Siber risk tespiti ve değerlendirmesi,

Kurumsal Sunucu Yönetimi Servisleri (DNS, DHCP, LDAP),

Linux İşletim Sistemlerinden herhangi birinde /Windows işletim sistemi yönetimi,

VMware vSphere ESXi, Windows Hyper-V Sanallaştırma Platformu yönetimi,

Network ürünleri ve Firewall cihazlarının yönetimi,

Donanımsal Sunucu ve depolama ünitesi yönetimi.

Başvuru yapan adaylardan sınav (yazılı veya sözlü yöntemlerinden biri veya ikisi kullanarak yapılacak) sonucunda işe yerleştirmeye hak kazanacak adaylar iş yerinde ilgili mevzuatınca uygulanan ücret, tazminat, prim, fazla mesai, eğitim, görev yeri ve benzeri çalışma şartları hakkındaki uygulamaları kabul etmiş sayılacaktır. Aksi halde adayların 2 aylık deneme süresi içerisinde hizmet akdini sonlandırma hakkı bulunmaktadır.

Başvuran adaylardan, işe girmeye hak kazanan aday hakkında yaptırılacak olan güvenlik soruşturması ve arşiv araştırmasının olumlu gelmesi halinde işbaşı yaptırılacaktır.

Bu kapsamda işe başlayacak aday Kuruluşun öngördüğü yerde çalışmaya muvafakat vermiş sayılır.

Bu kapsamda işe girmeye hak kazanan aday İSTANBUL ilinde istihdam edilecektir.

Alım süreci ile ilgili tüm duyurular; Kuruluş web sayfası duyurular bölümünden yapılacak olup, ayrıca adreslere başka tebligat yapılmayacaktır.

Adaylar başvurularında sundukları belgelerin doğruluğundan sorumludurlar. Gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu tespit edilenlerin başvuruları/sınavları geçersiz sayılır ve atamaları yapılmaz. Bunların atamaları yapılmış olsa dahi iptal edilir. Hiçbir hak talep edilemez ve haklarında Türk Ceza Kanunun ilgili hükümleri uygulanmak üzere kuruluşun hakları saklıdır.

Açıklama 1-Kuruluşumuza gönderilen aday listelerinde, ilan edilen başvuru şartlarını sağlamayan adayların başvuruları geçersiz sayılacaktır.

Açıklama 2- Kuruluşumuza yapılacak başvurular geçersizdir. Başvurular, başvuru süreci içerisinde Türkiye İş Kurumu web sayfasından ya da Türkiye İş Kurumu Hizmet Merkezlerine şahsen gidilerek yapılabilecektir.

Açıklama 3- 04.09.2023 tarihli ve 32299 sayılı Resmi Gazete’de ilan edilen 6 kişilik İkinci Mühendis alımımız ile ilgili işlemler, Kamu Kurum ve Kuruluşlarına İşçi Alınmasında Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik hükümleri gereği yerine getirilmiş ve 2 aday işe girmeye hak kazanmıştır. Söz konusu ilanımıza Kamu Personeli Seçme Sınavı (KPSS) kapsamında yeterli sayıda başvuru yapılmadığından, yukarıda belirtilen Yönetmelik’in Taleplerin Kurum tarafından karşılanma esasları başlıklı 10 uncu maddesinin 7 nci fıkrası kapsamında, Kamu Personeli Seçme Sınavı (KPSS) şartı aranmaksızın ilan yayımlanmıştır.

Açıklama 4- Türkiye İş Kurumunca nihai listelerin ulaşmasına müteakip sözlü sınav/mülakat yeri, saati ve tarihi ayrıca duyurulacaktır.

a-) Sınav konuları ve puanlama aşağıda belirtilmiştir.

• Türkiye Cumhuriyeti Anayasası (20 Puan) • Atatürk İlke ve İnkılâp Tarihi (20 Puan)

• Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı ve Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü görevleri (20 Puan)

• Mesleki bilgi ve Yeterliliğin ölçülmesine ilişkin konular (40 Puan) olmak üzere toplamda 100 tam puan üzerinden yapılır.

Sınavda başarılı sayılmak için sınav kurulu üyelerince verilen puanların aritmetik ortalamasının en az 60 olması şarttır.

Adayların atamaya esas başarı puanı; Kurum tarafından yapılan sözlü sınav puanı ile KPSS puanının aritmetik ortalaması alınmak suretiyle belirlenecek ve kurumun internet sitesinde ilan edilecektir.

Adayların atanmaya esas başarı puanlarının aynı olması halinde KPSS puanı yüksek olana öncelik tanınır. KPSS şartı aranmayan tüm adaylarda sınavda başarılı sayılmak için sözlü sınavda kurul üyelerince verilen puanların aritmetik ortalamasının en az 60 olması şarttır. Bu adaylar için sözlü sınav (mülakat) sonucu atanmaya esas başarı puanını oluşturur.

En yüksek başarı puanından başlamak üzere atama yapılacak kadro sayısı kadar asıl aday ve asıl aday sayısı kadar da yedek aday belirlenecektir.

Sınav sonuçları Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü web sayfası, “Haberler ve Duyurular” (https://www.kiyiemniyeti.gov.tr/haberler_duyurular) kısmından ilan edilecektir.

Adaylara ayrıca yazılı tebligat yapılmayacaktır.