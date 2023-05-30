Genç oyuncu İpek Çiçek, 26 Mart 1999 yılında İstanbul'da doğmuştur. Kendisinin 1,58 cm boyunda ve 48 kilogram ağırlığında olduğu belirtilmektedir. İpek Çiçek halen İstanbul Bilgi Üniversitesi'nde oyunculuk bölümünde eğitimine devam etmektedir. Ayrıca oyunculuk alanında Beyti Engin'den eğitimler aldığı bilinmektedir.

İpek Çiçek hangi yapımlarda yer aldı

Dört Köşe

Elimi Bırakma

Mucize Doktor

Gençliğim Eyvah

Çocukluk

Aile

Aktris

İpek Çiçek, Pınar Deniz olayı

Son dönemde "Yargı" dizisiyle popülerlik kazanan güzel oyuncu Pınar Deniz, şu sıralar bir dijital platformda yayınlanacak olan "Aktris" dizisinde başrol oynamaktan heyecan duyuyor.

Dizinin kadrosunda bulunan İpek Çiçek ise geçtiğimiz günlerde gerçekleşen bir galada, rol arkadaşı Pınar Deniz konuşurken dikkat çeken hareketlerde bulundu.

İpek Çiçek'in, Pınar Deniz'in "Kimseyi örnek almadım" dediği anlarda yüzünün şekilden şekile girmesi, sosyal medyaya damga vurdu.

Kaynak: Yenigün Haber Merkezi