6 Mart'ta Paris tatili dönüşünde İstanbul Havalimanı'nda ilk kez birlikte objektiflerin karşısına çıkan Hande Erçel ve Hakan Sabancı, dış hatlar kapısından çıkarken görüntülenmekten kaçamamıştı. Utangaç tavırlar sergileyen çift, kamera olduğunu unutarak yan yana yürüdü. Hande Erçel ve Hakan Sabancı, "Her şey çok güzel gidiyor. Tatilden geldik. Çok teşekkür ederiz" şeklinde bir açıklama yapmışlardı.

İstanbul Havalimanı'nda el ele tutuşmaktan kaçınan Hande Erçel ve Hakan Sabancı çifti, bir hafta sonra Disneyland Paris'te el ele çekilmiş fotoğraflarının ortaya çıkmasıyla magazin gündemine oturmuştu. Geçtiğimiz ay sevgilisiyle İtalya'ya giden Erçel'in, birlikte gezdikleri anlaşılan çifti, ayrı ayrı yaptıkları paylaşımlar ele vermişti.

Cannes'ı Salladı

Son günlerde Instagram hesabında 30.7 milyon takipçisi bulunan Hande Erçel, Cannes Film Festivali'ndeki paylaştığı pozlarla gündemdeydi. Güzel oyuncu, sevgilisi Hakan Sabancı ile festivaldeki el ele görüntüleriyle de dikkat çekmişti.

Sevgililer, AIDS hastalığının tedavisi için destek sağlamak amacıyla düzenlenen amfAR bağış etkinliğine birlikte katılmış ve bu özel etkinlikte objektiflere mutluluk dolu bir poz vermişlerdi. Hande Erçel ve Hakan Sabancı'nın Cannes'daki görüntüleri, hayranları tarafından sosyal medyada paylaşılmıştı.

Gözlerini Alamadılar

Sevgililer birlikte poz verdikten sonra, Hakan Sabancı gözlerini sevgilisi Hande Erçel'den alamamıştı. Hande Erçel, siyah bir elbise tercihiyle hayranlarının beğenisini kazanırken, o anlarda Hakan Sabancı da büyük bir hayranlıkla sevgilisini izliyordu.

"Pandemi zamanı köpeğimi zehirledim istemeden"

Bir oyuncu, pandemi döneminde mutfakta harika şeyler yaptığını söyleyerek başından geçen bir talihsiz olayı anlattı. Oyuncu, dedesinden öğrendiği Kemal Paşa tatlısının tarifini kullanarak bu tatlıyı yapmış, ancak köpeğinin bunu yediğini ve şeker komasına girdiğini söyledi. Oyuncu, "Dedem Kemal Paşa tatlısını çok güzel yapardı. Bir gün dedemi arayıp tarifini istedim. Tatlıyı hazırlayıp soğuması için beklettim. Zaman geçti ve mutfağa geri döndüğümde tatlı yarısından fazlasının yenildiğini gördüm. Evdekilere sordum, ancak kimse yemediğini söyledi. Sonra köpeğim Azul'un bir köşede baygın bir şekilde yattığını fark ettim. Mutfağın kapısını açmış, tatlının yarısını yemiş ve bayılmış. İyi ki kuru fasulye yapmayı da biliyorum. Pandemi döneminde karnıyarık bile yaptım" şeklinde ifadeler kullandı.

Hande Erçel kimdir

Hande Erçel, 24 Kasım 1993 doğumlu Türk oyuncu ve modeldir. Eskişehir, Türkiye'de doğan Erçel, çocukluk yıllarını ve eğitimini bu şehirde tamamladı. Lise eğitimi sırasında mankenlik kariyerine başlayan Erçel, birçok ünlü marka için modellik yapmıştır.

2012 yılında "Çalıkuşu" dizisiyle oyunculuk kariyerine adım atan Hande Erçel, 2013 yılında "Güneşin Kızları" dizisindeki Selin rolü ile geniş bir izleyici kitlesi tarafından tanındı. Bu rolle büyük bir çıkış yakalayan Erçel, ardından "Aşk Laftan Anlamaz" ve "Siyah İnci" gibi popüler dizilerde başrol oynadı.

Hande Erçel, güzelliği ve başarılı performansıyla dikkat çeken bir oyuncu olmasının yanı sıra, gençler arasında da büyük bir hayran kitlesine sahiptir. Aynı zamanda sosyal medya platformlarında da aktiftir ve milyonlarca takipçisi bulunmaktadır.

Kaynak: Yenigün Haber Merkezi