Güzel oyuncu Hazal Türesan,vefat eden babasıyla ilgili bankadan arıyoruz diyerek 100 bin lira dolandırıldı.

Arayan kişi önce annesiyle konuştuğunu daha sonra telefonun Hazal Türesan, alarak babasının bankadan yüklü miktarda kredi çektiğini belirtti. Görüşmenin ardından Türesan, bankadan 100 bin lira borç alarak kendisine verilen IBAN numarasına parayı yatırdı. Bir süre sonra dolandırıldığını anlayan Türesan, savcılığa suç duyurusunda bulundu. Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma sonucunda kimliği tespit edilen zanlı Alperen Şanlıtürk'e "Bilişim sistemini banka veya kredi bilgi aracı olarak nitelikli dolandırıcılık yapmak amacıyla kullanmak" suçundan 4 ila 10 yıl hapis cezası verildi.

Zanlının mahkemeye gelmemesi sebebiyle hakkında yakalama kararı çıktı.