Yurt içinde bugün ilk çeyrek GSYH rakamı açıklanacak. Bloomberg anketine göre yıllık bazda büyümenin %3,5 olarak gerçekleşmesi bekleniyor. ABD’de ise JOLTS açık iş verisi yayımlanacak. Geride bıraktığımız üç ayda olduğu gibi açık iş sayısının azalmaya devam edeceği tahmin ediliyor. Fed açısından da yoğun bir gündeyiz. FOMC toplantısına iki hafta kala her zaman olduğu gibi Bej Kitap raporu yayımlanacak. Piyasa etkisi limitli olan rapor ekonomik aktiviteyi bölgesel bazda değerlendirerek Fed’in görüşlerini yansıttığı için önemli. Ayrıca Fed yetkililerinden Collins, Bowman (TSİ 15.50), Harker (TSİ 19.30) ve Jefferson’ın (TSİ 20.30) konuşmaları takip edilecek. Aynı yoğunluğun Euro Bölgesi’nde de olduğunu görüyoruz. Bu kapsamda ECB üyelerinden Villeroy (TSİ 10.00) ve Visco (TSİ 11.30) konuşma yapacak. ECB ise finansal istikrar raporunu yayımlayacak. Öte yandan borçlanma tavanının artırılmasını öngören tasarı ABD Temsilciler Meclisi alt komitesinde onayladı. Tasarının bugün mecliste oylamaya sunulması bekleniyor.

TL: USD/TL’de yukarı yönlü eğilim devam ederken dün 20,40 seviyesinin üzerinin test edilmeye başlandığını gördük. Sabah erken saatlerde ise 20,70 seviyesine yaklaşıldı. Serbest piyasada fiyatların geri çekilmesi ile aradaki makas ise artık belirgin şekilde azalmış hatta ortadan kalkmış durumda. Bir süredir farklı seyreden bu iki piyasadaki fiyatların birbirine yaklaşmasını daha sağlıklı bir piyasa oluşması açısından önemli buluyoruz. Diğer taraftan seçim öncesinde 720 baz puanın üzerini gören Türkiye’nin 5 yıl vadeli CDS priminin ise 620 baz puana doğru geri çekilmesi dikkat çekti. Yeni günde yurt içinde en önemli konu başlığını GSYH rakamı oluşturuyor. Hazine ve Maliye Bakanlığı’nın ise Haziran-Ağustos iç borçlanma takvimini açıklaması bekleniyor.

Borsa İstanbul: Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın “uluslararası itibara sahip finans yönetimi, yatırım ve istihdam odaklı bir üretim ekonomisi" vurgusunda bulunmasının ardından tüm gözler Cuma günü açıklanması beklenen yeni kabineye çevrilmiş durumda. Cumhurbaşkanı’nın eski Maliye Bakanı Mehmet Şimşek ile bir görüşme gerçekleştirdiğine yönelik haberler de beklentileri yüksek tutuyor. Bu kapsamda dün özellikle bankacılık sektöründeki güçlü alımlar dikkat çekerken BIST-100 endeksi 4950 puanın üzerini test etmeye başladı. Özellikle 4900 puanın üzerinde kalınması durumunda bunun yukarı yönlü eğilimi desteklemesi beklenebilir. Ancak bu seviyenin üzerinde kalınamadığı bir senaryonun ivme kaybına yol açabileceğini göz önünde bulundurmak gerekir. Diğer taraftan TL’deki kırılganlık ise geride bıraktığımız dönemlerde olduğu gibi hisse senetlerini cazip bir alternatif olarak öne çıkarabilir.

BIST-30 EN YAKIN VADELİ VİOP KONTRATI

Günü 5834.5 puanda kapatan BIST-30 kontratlarında 5794, 5747, 5707 ve 5660 destek olarak izlenebilir. 5876, 5923, 5963 ve 6010 ise direnç noktalarını oluşturuyor.

USD/TL EN YAKIN VADELİ VİOP KONTRATI

Günü 20.4399 seviyesinde kapatan USD/TL vadeli işlem kontratlarında 20.3785, 20.2970, 20.2560 ve 20.1335 destek olarak izlenebilir. 20.5010, 20.5830, 20.6240 ve 20.7465 ise direnç noktalarını oluşturuyor.