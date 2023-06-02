YSK’nın kesin seçim sonuçlarını açıklaması ile TBMM Genel Kurulu’nun toplanması ve milletvekillerinin yemin etmesi bekleniyor. Milletvekillerinin ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın ise en geç yarın yemin edeceği ve sonrasında yeni kabineyi açıklayacağı öngörülüyor. Bu noktada piyasaların gözü hafta başından bu yana olduğu gibi ekonomi yönetiminin nasıl şekillendiğinde olacak. Risk iştahını canlı tutan yeni kabinenin varlık fiyatlarının gelecek haftaya nasıl başlayacağında da önemli rol oynayacağını tahmin ediyoruz. Yurt dışında ise günün en önemli konu başlığını ABD istihdam rakamları oluşturuyor. Politika faizine ilişkin beklentilerin sıklıkla değiştiği içinde bulunduğumuz dönemde 14 Haziran’daki FOMC toplantısı öncesinde göreceğimiz son istihdam göstergesi olduğu için rakamların ortaya koyacağı tablonun özellikle yurt dışı piyasalarda hareketlilik yarattığını görebiliriz. Öte yandan borçlanma tavanının artırılmasına ilişkin tasarı Temsilciler Meclisi’nin ardından Senato’dan da geçti. Böylece piyasalar açısından ciddi risk yaratan önemli bir konu başlığı gündemden kalkmış oldu.

TL: Seçim sonrasında yukarı yönlü eğilimin belirginleştiği USD/TL 20 sınırında kapattığı geçen haftanın ardından yeni haftada 20,80’i aştı. Türkiye’nin 5 yıl vadeli CDS primi ise çok daha farklı bir tablo çiziyor. Öyle ki seçim öncesi dönemde 720 baz puanın üzerine yükselen 5 yıl vadeli CDS primi 600 baz puanın altına inmiş durumda. CDS primi böylece 12 Mayıs’tan bu yana ilk kez 600 baz puanın altını görmüş oldu. TCMB ise dün geçen hafta gerçekleştirdiği ve politika faizini değiştirmeyerek %8,50 seviyesinde bıraktığı toplantının özetlerini yayımladı. Özetlerde beklendiği gibi yeni bir vurgu dikkat çekmezken anlamlı bir piyasa etkisi oluşmadığını gördük.

Borsa İstanbul: Haftanın ilk iki işlem günündeki sert yükselişinin ardından +2 standart sapmanın üzerine yükselen BIST-100 endeksinde Çarşamba günü bunun küçük bir düzeltmesini görmüştük. Endeks bir günlük ara sonrasında yeniden kuvvetli performansına geri dönerken bir ayı aşkın sürenin ardından ilk kez 5000 puanın üzeri test edilmeye başlandı. Özellikle yeni kabinede ekonomi yönetiminin piyasaların güven duyduğu isimlerden oluşacağı beklentisinin risk iştahını canlı tuttuğunu görüyoruz. Bu kapsamda endekste yukarı yönlü hareket alanının geçerliliğini koruduğunu söyleyebiliriz. 5000 puanın üzerinde arka arkaya kapanışlar yapılması ise endeksin kısa vadeli teknik görünümünün daha da iyileşmesine katkı sağlayacaktır.

BIST-30 EN YAKIN VADELİ VİOP KONTRATI

Günü 5867.25 puanda kapatan BIST-30 kontratlarında 5827, 5780, 5739 ve 5692 destek olarak izlenebilir. 5909, 5956, 5997 ve 6044 ise direnç noktalarını oluşturuyor.

USD/TL EN YAKIN VADELİ VİOP KONTRATI

Günü 22.1948 seviyesinde kapatan USD/TL vadeli işlem kontratlarında 22.0840, 21.9950, 21.8620 ve 21.7510 destek olarak izlenebilir. 22.3060, 22.3945, 22.5275 ve 22.6385 ise direnç noktalarını oluşturuyor. (AA)