Türkiye’nin alanında öncü teknoloji şirketi ve lider kripto varlık işlem platformu Paribu’nun YouTube kanalında izleyicilerle buluşan “Yekta Kopan ile Yarının Dünyası” programı, birbirinden değerli konukları ağırlamaya devam ediyor. Kopan’ın bu haftaki konuğu ünlü oyuncu Gonca Vuslateri oldu.

Tiyatro ile tanışmasının çocukluk yıllarında annesinin desteğiyle olduğunu anlatan Gonca Vuslateri, “Ben hiç çocuk oyunu seyretmedim. Yıldız Kenter’den Maria Callas’ı seyrederek başlasam desem yeridir” dedi. Eğitim hayatından profesyonel tiyatroyla ilk tanıştığı deneyimlerine kadar oyunculuk hayatını anlatan Vuslateri, “Bana Mastikayı Çalsana” oyununun seçmeleri için Şevket Çoruh’un dersinden kaçıp, akabinde dersten atıldığı anısını da seyircilerle paylaştı.

Olağanüstü bir yazar olarak Anton Çehov’u anladığı ilk serüvenin Martı oyunu olduğunu da söyleyen Vuslateri, tiyatronun geleceği üzerine de görüşlerini paylaştı. “Teknoloji ve sinema birbirinden ayrı tutulamaz bir hale geldi” diyen ünlü oyuncu, yapay zekâyı hâlâ anlamakta güçlük çektiğini de belirtti. Yaptığı işlerin bazılarından pişmanlık duyduğunu söyleyen oyuncu, kariyerinde yaşadığı kırılma noktalarından, son zamanlarda yaşadığı sahne anksiyetesine, sahnelemek istediği tiyatro oyununa kadar birçok konuya değindi.