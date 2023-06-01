Başarılı şarkıcı Gökhan Türkmen, önceki akşam Watergarden İstanbul’da bulunan JJ Arena’da sevenleri ile buluştu. Kendine has yorumu ve şarkılarıyla dinleyici kendine hayran bırakan Türkmen, yaklaşık iki saat sahnede kaldı. Sevenlerinin Türkmen'e eşlik etmesi ile konserde hayli keyifli olduğu görülen şarkıcı, hayranlarıyla sahneden konuşmayı ihmal etmedi. Gökhan Türkmen'in şapkalı şık sahne kombinleri ve tarzı da sevenlerinden sahnesi gibi tam not aldı.