Kanal D ekranlarında hafta içi ekrana gelen yeni bölümleriyle seyirciyi ekrana kitlemeye devam ediyor. Gelen yeni bölümde kayınvalide Türkan Hanım'ın, "bana büyük bir miras kaldı. Tanıdık avukat var mı" sözleri üzerine diğer kayınvalidelerde konuya dahil oldular. Türkan Hanıma yardımcı olmaya çalışan kayınvalideler sonrasında yaşadıkları şokla neye uğradıklarını şaşırdılar.

Söylediği sözleri inkar eden " bana miras kalmadı" diyen Türkan Hanıma başta gelinler olmak üzere diğer kayınvalideler kamera görüntülerinin çıkmasını istediler. Reji tarafından ekrana verilen görüntülerde kayınvalidenin kendisine çıkan mirası gelini ve ailesinden saklamak istediği için sonrasında yalanladığı ortaya çıktı.

Kaynak: Yenigün Haber Merkezi