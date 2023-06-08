Gelinim Mutfakta'nın 8 Haziran 2023 tarihli bölümünde duygusal anlar yaşandığı ve Gamze'nin kaynanası Semra Hanım'ın anlattıklarının stüdyoda duygusal bir atmosfer yarattı.Semra Hanım'ın kızıyla yaşadığı sıkıntıları anlatması, herkesin gözyaşına boğdu.

Gelinim Mutfakta 8 Haziran Çarşamba Günün Birincisi Kim Oldu?

Gelinim Mutfakta'nın bugünkü bölümünde, günün en lezzetli tabağını hazırlayan gelin aynı zamanda çeyrek altının da sahibi oldu. Puanlar arasında çok az fark vardı ve rekabet oldukça yoğundu. Günün birincisi Tuğba, oldu.

Gelinim Mutfakta PUAN DURUMU

TUĞBA- 16

MİYASE- 15

GAMZE- 14

KADER- 13