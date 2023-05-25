Gelinim Mutfakta, yeni bölümleriyle hafta içi her gün saat 13.00'da ekranlarda. 25 Mayıs 2023 Perşembe günü bugün neler oldu? Peki, Gelinim Mutfakta 25 Mayıs 2023 Perşembe puan durumu, Gelinim Mutfakta çeyrek altını kim aldı, günün birincisi ilerleyen saatlerde belli olacaktır.

Nursel Engin'in sunumuyla birlikte gelinlerin tabaklarını oylayan kayınvalidelerden en yüksek puanı alan gelin adayı ilerleyen saatlerde belli olacaktır.

PUAN DURUMU

Miyase=

Tuğba=

Kader Güçlü=

Ezgi:

Kaynak: Yenigün Haber Merkezi