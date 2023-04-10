KANAL D ’de ekranlarında yayınlanan Gelinim Mutfakta programında yarışan Özlem, yapım ekibine hakaret ve küfür ettiği ortaya çıktı. Nursel Ergin, ses kayıtlarını yayınlayarak Özlem'in kime küfür ettiğini sordu. Yapım ekibine küfür etmediğini belirten Özlem, " Ben size ve yapım ekibine asla küfür etmem" diyerek kendini savundu.

Yaptığı kekin kabarmamasına sinirlendiğini söyleyen Özlem'in ses kaydında "Bu benim kekim değil, ben güzelce çırptım. Akıl yoksunu bunlar..." ifadelerini kullandı.

Nursel Ergin, ilk defa böyle birseyle karşılaşıyoruz inanın çok üzgünüz diyerek Özlem ve kayınvalidesi Nurten Hanım'ı diskalifiiye etti.

Kaynak: Yenigün Haber Merkezi