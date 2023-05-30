Galatasaray şampiyonluk kutlaması bilet fiyatları 2023 ne kadar diye merak ediliyor. 23. şampiyonluğuna ulaşmak için Ankaragücü deplasmanından galibiyet alması yeten sarı kırmızılı takımda şampiyonluk kutlamaları çok merak ediliyor. Peki GS şampiyonluk kutlaması ne zaman, nerede? Acaba Galatasaray şampiyonluk kutlaması ne zaman yapılacak? Galatasaray şampiyonluk maçı ne zaman diye merak ediliyor. Bugün Ankaragücü maçını kazanırsa şampiyonluğunu ilan edecek olan sarı kırmızılı takım, şampiyonluk kutlamalarına Başkentte başlayacak. Asıl kutlamalar ise Fenerbahçe derbisinin olduğu gün Nef Stadı'nda yapılacak. İşte bilet fiyatları ve detaylar:

Galatasaray şampiyonluk kutlaması bilet fiyatları 2023

30 Mayıs günü Ankaragücü deplasmanından üç puan alırsa şampiyonluğuna ilan edecek olan Galatasaray'ın şampiyonluk kutlamalarını nerede ve ne zaman yapacağı çok merak ediliyor. Bugün Ankaragücü maçından sonra saha içinde ilk kutlamanın yapılacağı ve devamında havalimanı yolunda kutlamaların devam etmesi bekleniyor. Peki sarı kırmızılı takımınasıl şampiyonluk kutlaması nerede, ne zaman yapılacak?

Galatasaray şampiyonluk kutlaması ne zaman, nerede?

Bugün şampiyonluk kutlaması yapılacak mı diye büyük merak var. 30 Mayıs Salı akşamını ve gecesinde şampiyonluk kutlamalarına başlanılacak ama Nef Stadı’nda ya da Florya Metin Oktay Tesisleri’nde kutlama yapılmayacak. Sarı kırmızılı yönetim, saha zeminlerinin bozulmasından çekindiği için tesislerde kutlama yapmama kararı aldı. Galatasaray'ın şampiyonluk kutlaması 4 Haziran Pazar günü Nef Stadı’nda oynanacak Fenerbahçe derbisi öncesinde gerçekleştirilecek

Galatasaray şampiyonluk kutlaması bilet fiyatları 2023 ne kadar, kaç TL?

Nef Stadı'ndaki şampiyonluk kutlamaları için bilet fiyatları 30 ile 120 lira arasında değişiyor.

Ankaragücü - Galatasaray arasındaki maçlar

MKE Ankaragücü ile Galatasaray arasında Süper Lig tarihinde 101 kez karşı karşıya geldiler. Galatasaray 63 defa sahadan galip ayrılırken, 19 kez de Ankaragücü sahadan galibiyetle ayrıldı. 19 maçta ise eşitlik bozulmadı. Sarı kırmızılı takım 208 gol atarken, başkent ekibi 88 golle karşılık verdi.