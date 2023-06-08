Gülcemal dizisi hayranlarını üzen bir haberle gündeme geldi. Başrollerini Melis Sezen, Murat Ünalmış, Nilay Erdönmez, Edip Tepeli, Ayda Aksel, Cahit Gök ve Sema Keçik gibi yetenekli isimlerin paylaştığı dizi, 10. bölümle ekran macerasını noktalamaya hazırlanıyordu. Ancak FOX TV'de yayınlanan diziyle ilgili beklenmedik bir gelişme yaşandı.

Gülcemal Dizisi 13. Bölümde Ekranlara Veda Ediyor

FOX TV'da perşembe akşamları yayınlanan MF Yapım dizisi için bir gelişme yaşandı. Dizinin ekibi, 10. bölümde ekrana veda etme kararı aldı. Ancak daha sonra yapılan bir değerlendirme sonucunda diziye birkaç bölüm daha verilmesine karar verildi. Böylece dizinin toplamda 13 bölüm süreceği ve ilerleyen haftalarda final yapacağı duyuruldu.