31 Mart’ta Zorlu PSM Turkcell Platinum Sahnesi’nde gerçekleşecek oyunun geliri, 11 ilde etkilenen depremzede çocuklar yararına; Lions ve Kültürel Dönüşüm Derneği katkılarıyla, UNICEF Türkiye Milli Komitesi’ne aktarılacak. Tüm ülkeyi yasa boğan deprem felaketi sürecinde, yaptığı kampanyalar ile yaralara merhem olmaya çalışan Göçer, depremden etkilenen çocuklar için yardım çalışmalarına devam edeceğini söyledi. ‘’Depremden etkilenen çocuklarımızın sağlığı ve salgın hastalıklardan korunması adına, Lion Füsun Başak ve KDD Yönetim Kurulu Başkanı Zafer Kozanoğlu başta olmak üzere, Lions’ taki ve Kültürel Dönüşüm Derneği’ndeki dostlarımla böyle bir çalışmada bulunmak, UNICEF Türkiye aracılığıyla depremzede çocuklarımıza ulaşmak çok kıymetli. Ayrıca hekim olarak böyle bir projeye destek olmaktan büyük onur duyuyorum.’’ dedi. Göçer oyunda, Sabahattin Ali’nin hayatını sahneleyerek, Ali’nin şiirlerinden bestelenen Çocuklar Gibi’, ‘Melankoli’, ‘Göklerde Kartal Gibiydim’, ‘Ben Gene Sana Vurgunum’, ‘Aldırma Gönül’, ‘Geçmiyor Günler’, ‘Dağlar’, ‘İstek’ ve ‘Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz şarkılarını seslendiriyor. UNICEF, Türkiye'de depremden etkilenen çocukların korunması, ailelerin su-sanitasyon-hijyen ihtiyaçlarının giderilmesi, çocukların psikososyal desteğe ve eğitime erişmesinin yanı sıra sağlık ve beslenme ihtiyaçlarının desteklenmesi için çalışmakta. Lions, yetkili kurumlar ve gönüllülerle birlikte çalışarak arama kurtarmadan tıbbi malzemeye, sıcak yemek dağıtımından çadır kentlere dek ihtiyaç olan her alanda depremzedelerin yanında. 31 Mart Cuma saat 21.00’de başlayacak gösterinin biletlerine passo.com’dan ulaşılabilir.



KÜNYE

Yöneten: Ezel Akay Sahne Metni: Haldun Çubukçu Dekor ve Kostüm Tasarımı: Naz Erayda Işık Tasarım: Mustafa Bal Grafik Tasarım: Erkan Cerit Yapım: MMF Basın Danışmanı: Bircan Usallı Silan Yapım Koordinatörü: Ümit Can Savaş



ORKESTRA

Düzenleme: Selim Öztürk Orkestra Şefi/Klavye: Cenk Kandıralı Tonmaister: Selahattin Timur Sağel Teknik Yönetim: Gökyay Bayraktaroğlu / Mustafa Konya